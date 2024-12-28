Стало известно, сколько де ла Фуэнте хочет получать по новому контракту

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вчера, 20:57

Главный тренер сборной Испании хотел бы увеличить свою зарплату.

Представители специалиста ведут диалог с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) на тему нового контракта на улучшенных условиях. Сейчас рулевой получает более миллиона евро. Де ла Фуэнте намерен подписать договор до 2028 года и получать более 3 миллионов евро в год, как это было с предыдущим наставником Луисом Энрике. В RFEF готовы платить не более 2 млн, поскольку не видят в нынешнем тренере того же статуса, что был у Энрике.

В Королевской испанской футбольной федерации не считают продление контракта с де ла Фуэнте приоритетом, но и ухода специалиста там не хотят — ранее сборная Испании под его руководством выиграла Евро-2024.

Отмечается, что условия нового контракта будут зависеть от выхода национальной команды на чемпионат мира 2026.