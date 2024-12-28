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Стало известно, сколько де ла Фуэнте хочет получать по новому контракту

вчера, 20:57

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте хотел бы увеличить свою зарплату.

Представители специалиста ведут диалог с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) на тему нового контракта на улучшенных условиях. Сейчас рулевой получает более миллиона евро. Де ла Фуэнте намерен подписать договор до 2028 года и получать более 3 миллионов евро в год, как это было с предыдущим наставником Луисом Энрике. В RFEF готовы платить не более 2 млн, поскольку не видят в нынешнем тренере того же статуса, что был у Энрике.

В Королевской испанской футбольной федерации не считают продление контракта с де ла Фуэнте приоритетом, но и ухода специалиста там не хотят — ранее сборная Испании под его руководством выиграла Евро-2024.

Отмечается, что условия нового контракта будут зависеть от выхода национальной команды на чемпионат мира 2026.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:13
по меркам нынешних зарплат, 3 млн € это не много, Тем болен он выиграл Евро, и его команда очень симпатично смотрелась. Когда мы в последний раз видели Испанию так хорошо играющую?
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:11
Хотеть получать и получать две большие разницы)))
Futurista
Futurista
вчера в 22:25
Хочет получать дофуэнте и больше)...
tsmr77vp64ek
tsmr77vp64ek
вчера в 21:48
Сначала нужно дело сделать, потом просить зарплату.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:47
испанская федерация футбола найдет много таких де ла фуэнте.
если надо, вернет Луиса Энрике.
Вещий
Вещий
вчера в 21:46
Если будет результат, то потом можно и попросить больше.... а пока пусть соглашается на то сколько дают.
Гость
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