ЦСКА и «Краснодар» готовятся к потере ключевых защитников. Тяжело найти равноценную замену

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29 декабря 2024, 16:08

Кризис на рынке футбольного труда.

У лидеров было два российских центрбека в основе

Всего тринадцать позиций – по два на клубы в первой пятерке и трое в центре обороны ЦСКА . Но лишь два российских игрока были близки к основе недавней осенью. Игорь Дивеев из ЦСКА и хавбек Литвинов. Но Руслан сохранит место, только если убедит на сборах Станковича, что подходит в дуэт с Бабичем лучше, чем иностранцы. В основах лидеров РПЛ мало российских центрбеков, даже Морозов не пробился в старт «Локомотива». У «Зенита» бразильцы, серб и казах. У «Краснодара» бразильцы.

У «Динамо» легионеры из Южной Америки. У «Спартака» интернациональный набор защитников для вратаря Максименко, а Чернов и Литвинов не лидеры. Лучшие линии обороны представлены приезжими игроками. Бабич улучшил работу «Спартака» без мяча. Бальбуэна, хотя к нему хватало вопросов по игре – капитан «Динамо». У «Зенита» важную роль сыграл Алип, а два бразильца – Нино и Родригао, допускали ошибки. У ЦСКА в центре обороны Дивеев и два бразильца, а именно Мойзес и Роша.

Их объединяет опыт, а также слухи об отъезде. Понятно, что «армейцы» заинтересованы в сохранении игроков основы, поскольку на клуб наложили трансферный бан. ЦСКА покинул спортивный директор, но после судов будут драться за новичков усилиями известного менеджера клуба Бабаева. Его первая задача – подготовится к уходу Виллиана Роши. Скандальный защитник снова задумался об отъезде. Бразилец рассматривал турецкие варианты, а теперь оценивает приглашения из родных краев.

Агент, разумеется, отрицает официальные переговоры, поскольку по закону так положено – сначала спрашивают клуб. У Виллиаша Роши длительный контракт с ЦСКА , поэтому не будет заявлять об уходе до конца переговоров с новым клубом. Для «армейцев» это ценный футболист. У него сложный характер. Переживал дисквалификации и извинялся за мерзкое поведение в дерби против «Спартака», когда устроил драку и пытался ударить соперников. Но речь о защитнике с высокой квалификацией.

«Краснодару» и «Динамо» важно найти защитников

У «горожан» недобор игроков, так как в центре только новичок Диего Коста, проверенный Кайо с травмами и Тормена, который приехал раньше, чем самый молодой из бразильцев. Диего Коста сразу заиграл и понравился, его точно не планируют никуда отпускать. Но вот Тормена нашел себе новый клуб. Заговорили о переговорах с турецкой командой. Поскольку до этого Краснодар решил покинуть опытный парагваец Хуниор Алонсо, не удивимся ещё одной неприятности для тренера Мусаева.

Мурад Олегович понимает, что Краснодар не Москва, хотя даже в столице находятся семьи футболистов, которые просят о трансфере, как было с Давилой из ЦСКА . А сейчас «Динамо» может потерять плеймейкера Бителло. Учитывая зону без полётов, футболисты «Краснодара» здорово устали в первой части сезона. Некоторые игроки хотят оказаться в Турции и Бразилии, чтобы спокойно продолжать карьеру и получать сотни тысяч евро в местной валюте. Тормена может покинуть Краснодар.

И это проблема, потому что Кайо пропускал полтора месяца из-за травмы колена, а затем не смог впечатлить тренерский штаб. Серию без поражений «Краснодар» собирал с дуэтом Тормены и Косты. Кайо появился против «Рубина», и в казанском поединке «горожане» потеряли очки, сыграв вничью. К поражению от «Спартака» игрок отношения не имеет, но «Краснодару» нужны люди в центре защиты. Даже если Тормена останется, то нужно укрепить позицию на случай весенних повреждений.

У «Динамо» много людей для центра защиты. Подписали новый контракт с уругвайцем Маричалем. Парагваец Фернандес и серб Майсторович в заявке. Вот только оборона «Динамо» недалеко убежала от защиты «Локомотива» по организованности. А если капитан Бальбуэна серьезно настроен вернуться в Бразилию, то надо срочно искать защитников. Причем важно учесть, что Даса и Скопинцев не любимчики тренера Лички. Эти игроки могут в 2025-м покинуть «Динамо», то есть нужны латерали.

В «Зените» зациклены на поисках правого латераля

Знаем одну из главных причин, почему у лидеров РПЛ есть ошибки при трансферах в центре защиты – у «Локомотива» не заиграли Монтес и Ньямси, или клубы набирают коллекции средних игроков, переключаясь на фланги. Центральные защитники сейчас дорогие. А если игрок умеет отбирать мяч, то ему выгоднее оказаться в Англии, Италии или Испании, а не тратить время в клубах без доступа к еврокубкам. Отсюда отчаянные поиски на рынке Южной Америки или ставка на знакомых.

«Зенит» подписал казаха Алипа, взял парочку бразильцев и завербовал словенца Дркушича, бывшего капитана «Сочи». Ванью отправили в «Црвену Звезду», но его дела идут скверно. Один из приятных сюрпризов Евро-2024 оказался не готов к конкуренции в сербском клубе. В Лиге чемпионов Дркушич провел всего один поединок, в котором его команда пропустила четыре гола от «Интера». Дркушича могут вернуть в «Зенит» летом, но в каком он будет состоянии? Может не усилить клуб РПЛ .

Как и Алип, Ванья подходит для лидерской роли в середняке. Но тяжело ставить на центральных защитников такого класса в ключевых матчах. «Зенит» не играет в Лиге чемпионов, там бы их оборону не заметили, раз даже в РПЛ голкипер Латышонок много спасал и стал одним из героев первой части сезона. Евгений перекрыл часть ошибок бразильцев и казаха, но Семак при этом помешался на поисках правого латераля. Его не устроили Волков, Караваев, Эракович, Мантуан и Адамов.

Последний отправился в аренду в «Ахмат». Мантуан может покинуть «Зенит» зимой, а у Волкова неприятная травма. Остается Караваев, которому давно искали замену, даже Марио Фернандеса привозили на пробу, и Эракович. Серб разочаровал Семака, ему перестали доверять в центре и забыли о Страхинье как о варианте на правом краю. Интересовались игроком «Локомотива» Сильяновым, но теперь переключились на уругвайца Гастона Мартирену, латераля аргентинского «Расинга».