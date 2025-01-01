Моуриньо признался, что жалеет об уходе из «Реала»

Португальский тренер отметил, что у него есть ряд сожалений о своем периоде работы в мадридском «Реале». Португалец тренировал клуб с 2010 по 2013 год.

Много [сожалений], если говорить о матчах. Что касается профессиональных решений, то это ответ «нет» на предложение Флорентино (Перес, президент «Реала» — прим.) продолжить работу.

Он сказал мне: «Моу, не уходи сейчас, ты уже проделал самую трудную часть, теперь начинается лучшая». Я знал, что это правда, но я хотел вернуться в «Челси» после трех лет больших испытаний в Испании.