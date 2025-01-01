Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИстория футболаИспания. Примера 2024/2025

Моуриньо признался, что жалеет об уходе из «Реала»

вчера, 13:42

Португальский тренер Жозе Моуриньо отметил, что у него есть ряд сожалений о своем периоде работы в мадридском «Реале». Португалец тренировал клуб с 2010 по 2013 год.

Много [сожалений], если говорить о матчах. Что касается профессиональных решений, то это ответ «нет» на предложение Флорентино (Перес, президент «Реала» — прим.) продолжить работу.

Он сказал мне: «Моу, не уходи сейчас, ты уже проделал самую трудную часть, теперь начинается лучшая». Я знал, что это правда, но я хотел вернуться в «Челси» после трех лет больших испытаний в Испании.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бывший вратарь «Зенита» рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси»
31 декабря 2024
Главные вышибалы АПЛ. Играли с переломами, ломали соперникам ноги
28 декабря 2024Евгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
«Это было замечательно». Мартинес — об ударе Коло Муани в финале ЧМ-2022
19 декабря 2024
Самые культовые футбольные матчи XXI века. Куражились «Барселона», «Ливерпуль» и Аргентина
18 декабря 2024Вадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии11
Роберто Карлос: «Роналдо украл у меня „Золотой мяч-2002“»
12 декабря 2024
Хедира поделился воспоминаниями об Эль Класико
10 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:42
Абрамович большими деньгами попутал
drug01
drug01
вчера в 18:50
Теперь он часто вспоминает свои успехи которые были у него в карьере!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:30
Тогда был крутой Реал в 13том и барсу рвали , а в ЛЧ не повезло тогда, Лева был в ударе
hezu7q6mn5vq
hezu7q6mn5vq
вчера в 18:05
В итоге получается всё хуже и хуже.
shur
shur
вчера в 17:54
..."очень жаль Старина".......!!!
Garibaldi
Garibaldi ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 16:37
Новый ковач? Нико или Роберт? Или даже, о господи, Радослав?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:36
Счастье, что ты ушёл из Реала.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:25
Уходя – уходи.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:17, ред.
Как я ненавижу когда бывшие тренеры пытаются записать на себя успех новых тренеров. Уверен, если бы у Аморима что либо получилось в МЮ, Тен Хаг сразу бы во всех уголках мира твердил бы, что это его работа, и его заслуги. Ну дали тебе год, два, три, ничего интересного ты не сделал, пришел новый ковач, изменил все в лучшую сторону, зачем твердить что это твои заслуги?
амурец
амурец
вчера в 16:17
Все жалеют когда уходят из лучшего клуба в мире
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:14
Знал бы..., соломку подстелил...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:12
Надеюсь его не собираются вернуть?
Вещий
Вещий
вчера в 15:13
Ну что.... если бы у бабушке были колеса, то она была бы паровозом....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:08
Что вспоминать,поезд то уже ушел.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:29
Началось)))
d8brzwfu37q8
d8brzwfu37q8
вчера в 14:28
Даа,много бед ты принёс Мадридскому Реалу!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:27
Думаю в Реале не жалеют об его уходе)))
allemz
allemz ответ duqdzw5w7r4j (раскрыть)
вчера в 14:21
Он вспоминает и воображает себя на месте Зидана с 3 халявными ЛЧ. Почему он, а не я? Я особенный, больше заслуживаю
lotsman
lotsman
вчера в 14:19
Если сильно хотел вернуться в Челси, то какие могут быть сожаления?
Abschnit
Abschnit
вчера в 14:16
Поздравляю a-league с красивой победой в конкурсе, у него редкая интуиция и чувство справедливости.
duqdzw5w7r4j
duqdzw5w7r4j
вчера в 14:03
Можем только догадываться что бы было с Реалом останься Маур на дольше
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 