Самые культовые футбольные матчи XXI века. Куражились «Барселона», «Ливерпуль» и Аргентина

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18 декабря 2024, 19:52

Сегодня годовщина великого финала.

Ровно два года назад в Катаре сыграли грандиозный финал. Хотя Аргентина смогла легко оглушить Францию в дебюте встречи, два года назад Мбаппе был в лучшем настроении. Хет-трик форварда вернул «трехцветных» в игру, подарив миру один из самых красивых поединков в истории футбола. Но в первой четверти 21-го века были другие знаковые поединки. Насладимся воспоминаниями в ожидании новых великих матчей.

2022. Аргентина – Франция – 3:3 (4:2 по пенальти)

В серии пенальти лучший вратарь последних лет Эмилиано Мартинес дополнил подвиг – сейв ногой после удара Коло Муани на последних минутах овертайма. В финале Аргентина классно стартовала и увереннее завершила игру. А Франции достались лавры терпеливого претендента, отыгрались и едва не вырвали кубок. Но в перетягивании нервов проиграла команда, которая создала меньше моментов. Аргентину можно поругать за плохую реализацию, Льорис потащил 7 из 10 ударов в створ. Но два сейва Мартинеса оказались ещё важнее. Также Эмилиано взял удар Комана и дождался промаха Тчуамени с «точки». Аргентинцы били идеально, удар Монтиэля свел с ума целую страну. Чемпионы мира проиграли новым королям.

2005. «Милан» — «Ливерпуль» – 3:3 (2:3 по пенальти)

Великий финал Лиги чемпионов в Стамбуле портит лишь один момент. При пересмотре матча видишь, как польский голкипер «Ливерпуля» Дудек нарушает правила футбола. Уже тогда нельзя было покидать линию ворот до удара с «точки». Ежи наплевал на эти правила, как и арбитры поединка. Все были очарованы характером «красных» и промахами их великого соперника. Анчелотти проиграл великий финал Лиги чемпионов, в котором вели 3:0. Классическое выступление Джеррарда – собрал коллектив в перерыве, тактически классная работа Бенитеса во втором тайме. Замены сработали, голы пришли к «Ливерпулю». «Милан» наказали за наглость и за промахи, ведь несколько раз могли забить четвертый мяч.

2017. «Барселона» — ПСЖ – 6:1

Вспомним первую встречу в плей-офф между этими командами. ПСЖ уверенно разобрался с каталонцами в Париже. Дубль Ди Марии, по голу Дракслера и Кавани. Казалось, что ответный поединок ничего не изменит. Испанская команда Луиса Энрике прошла свой пик, было сложно демонстрировать стабильную игру в разных фазах. Но футболисты ПСЖ решили подставить тренера Эмери. В Барселоне создали явление, обозначенное в истории каталонцев как «Ла Ремонтада», то есть камбэк. Суарес забил быстрый мяч. Но когда Кавани после перерыва сделал счет 3:1, мало кто верил в возвращение испанцев. Зря, концовка получилась невероятной. Сержи Роберто забил на 95-й минуте поединка.

2019. «Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0

Ещё один сказочный вечер в плей-офф Лиги чемпионов. После гостевого избиения от Месси – Лионель сделал дубль, а ещё один гол бывшему клубу забил Суарес, только Клопп верил в камбэк в полуфинале престижного кубка. «Ливерпуль» проиграл за год до этого в финале «Реалу», но дальше мог сыграть против «Тоттенхэма». И сыграл, ведь даже без лидера Салаха и хитреца Фирмино англичане нашли героев для камбэка. Форвард Ориги и хавбек Вейналдум сделали дубли, а быстрый розыгрыш углового от молодого Александер-Арнольда вошел в историю футбола. «Ливерпуль» выбил «Барселону» по сумме двух матче со счетом 4:3, а дальше рационально забрали кубок у «шпор».

2009. «Реал» — «Барселона» — 2:6

В те времена «сливочные» переживали сложности, неудачно выбирая тренеров. Хуанде Рамос был неплохим наставником, но не ровней Моуриньо и Анчелотти. Против молодого тренера Гвардиолы и юного гения Месси ничего не сумел сделать. «Барселоне» помог дублем опытный форвард Анри, хавбек Хави отдал четыре голевые передачи в гостевом Эль Класико. Касильяс пропускал гол за голом, у Месси тоже два мяча в ворота Икера. Составы были классными, хотя у «Реала» выпали некоторые футболисты. Зато обе команды играли с чемпионами Европы и будущими чемпионами мира 2010-го. Не хватало только Роналду, португалец приедет в Мадрид уже приедет после этого избиения.

2014. Бразилия – Германия – 1:7

Хотя в жизни немцы прослыли вечно обиженными без повода и с ним, в футболе на их счету множество ценных побед. Не удалось сломать англичан в финале ЧМ -1966, но до этого огорчали великую Венгрию с Пушкашем. Переигрывали гениальную команду Нидерландов с Кройфом. Не остановили Роналдо в решающем поединке ЧМ -2002, зато оставили незаживающую рану в футбольных сердцах бразильцев. «Селесао» до сих пор не отошли от матча десятилетней давности. В полуфинале домашнего для Бразилии чемпионата мира они без Неймара уступили хитрым немцам тренера Лёва с невероятным для поединков такого уровня счетом. Мюллер, Кроос и Клозе били больно и часто.

2003. «Манчестер Юнайтед» — «Реал» — 4:3

У форварда Рауля с детства проблемы со здоровьем. То язва, то аппендицит. После победы «Реала» в Мадриде 3:1 Бланко не мог сыграть. А вот Роналдо вышел на поле. Бразилец, как и Зидан, не отличались голевой статистикой в Лиге чемпионов. Но исторический удар Зинедина принес «Реалу» победу на «Байером» в финале за год до выезда в Манчестер, а Роналдо сделал хет-трик на «Олд Траффорд». Хотя у Бекхэма дубль, а у англичан победа 4:3, по сумме двух матчей Фергюсон уступил великому «Реалу». Вот только «Десима», десятый кубок чемпионов, не достался «Мадриду». Гути и Роберто Карлос в полуфинале уступили «Ювентусу», а юбилейный трофей клуб заберет через 11 лет с Анчелотти.

2017. «Реал» — «Барселона» — 2:3

Хотя в истории Эль Класико нового века полно великих матчей, выделим, помимо гостевой победы «Барселоны» 2:6, именно эту игру. В отличие от разгромных успехов каталонцев, в этом случае была борьба. Поединок подарил серию отыгрышей. Месси ответил на гол Каземиро, а Хамес сравнял счет после удара Ракитича. На последних минутах гостевой игры Суарес технично поставил спину защитнику, а Месси классическим ударом в угол подарил футбольному миру один из самых знаменитых моментов в истории. Аргентинец снял футболку и показал её трибунам. Хорошо, что Пике не испортил концовку того Эль Класико, Жерар не забил до Хамеса Родригеса. Роналду уступил другой легенде Месси.