Самые культовые футбольные матчи XXI века. Куражились «Барселона», «Ливерпуль» и Аргентина

Сегодня годовщина великого финала.
Ровно два года назад в Катаре сыграли грандиозный финал. Хотя Аргентина смогла легко оглушить Францию в дебюте встречи, два года назад Мбаппе был в лучшем настроении. Хет-трик форварда вернул «трехцветных» в игру, подарив миру один из самых красивых поединков в истории футбола. Но в первой четверти 21-го века были другие знаковые поединки. Насладимся воспоминаниями в ожидании новых великих матчей.
2022. Аргентина – Франция – 3:3 (4:2 по пенальти)
В серии пенальти лучший вратарь последних лет Эмилиано Мартинес дополнил подвиг – сейв ногой после удара Коло Муани на последних минутах овертайма. В финале Аргентина классно стартовала и увереннее завершила игру. А Франции достались лавры терпеливого претендента, отыгрались и едва не вырвали кубок. Но в перетягивании нервов проиграла команда, которая создала меньше моментов. Аргентину можно поругать за плохую реализацию, Льорис потащил 7 из 10 ударов в створ. Но два сейва Мартинеса оказались ещё важнее. Также Эмилиано взял удар Комана и дождался промаха Тчуамени с «точки». Аргентинцы били идеально, удар Монтиэля свел с ума целую страну. Чемпионы мира проиграли новым королям.
2005. «Милан» — «Ливерпуль» – 3:3 (2:3 по пенальти)
Великий финал Лиги чемпионов в Стамбуле портит лишь один момент. При пересмотре матча видишь, как польский голкипер «Ливерпуля» Дудек нарушает правила футбола. Уже тогда нельзя было покидать линию ворот до удара с «точки». Ежи наплевал на эти правила, как и арбитры поединка. Все были очарованы характером «красных» и промахами их великого соперника. Анчелотти проиграл великий финал Лиги чемпионов, в котором вели 3:0. Классическое выступление Джеррарда – собрал коллектив в перерыве, тактически классная работа Бенитеса во втором тайме. Замены сработали, голы пришли к «Ливерпулю». «Милан» наказали за наглость и за промахи, ведь несколько раз могли забить четвертый мяч.
2017. «Барселона» — ПСЖ – 6:1
Вспомним первую встречу в плей-офф между этими командами. ПСЖ уверенно разобрался с каталонцами в Париже. Дубль Ди Марии, по голу Дракслера и Кавани. Казалось, что ответный поединок ничего не изменит. Испанская команда Луиса Энрике прошла свой пик, было сложно демонстрировать стабильную игру в разных фазах. Но футболисты ПСЖ решили подставить тренера Эмери. В Барселоне создали явление, обозначенное в истории каталонцев как «Ла Ремонтада», то есть камбэк. Суарес забил быстрый мяч. Но когда Кавани после перерыва сделал счет 3:1, мало кто верил в возвращение испанцев. Зря, концовка получилась невероятной. Сержи Роберто забил на 95-й минуте поединка.
2019. «Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0
Ещё один сказочный вечер в плей-офф Лиги чемпионов. После гостевого избиения от Месси – Лионель сделал дубль, а ещё один гол бывшему клубу забил Суарес, только Клопп верил в камбэк в полуфинале престижного кубка. «Ливерпуль» проиграл за год до этого в финале «Реалу», но дальше мог сыграть против «Тоттенхэма». И сыграл, ведь даже без лидера Салаха и хитреца Фирмино англичане нашли героев для камбэка. Форвард Ориги и хавбек Вейналдум сделали дубли, а быстрый розыгрыш углового от молодого Александер-Арнольда вошел в историю футбола. «Ливерпуль» выбил «Барселону» по сумме двух матче со счетом 4:3, а дальше рационально забрали кубок у «шпор».
2009. «Реал» — «Барселона» — 2:6
В те времена «сливочные» переживали сложности, неудачно выбирая тренеров. Хуанде Рамос был неплохим наставником, но не ровней Моуриньо и Анчелотти. Против молодого тренера Гвардиолы и юного гения Месси ничего не сумел сделать. «Барселоне» помог дублем опытный форвард Анри, хавбек Хави отдал четыре голевые передачи в гостевом Эль Класико. Касильяс пропускал гол за голом, у Месси тоже два мяча в ворота Икера. Составы были классными, хотя у «Реала» выпали некоторые футболисты. Зато обе команды играли с чемпионами Европы и будущими чемпионами мира 2010-го. Не хватало только Роналду, португалец приедет в Мадрид уже приедет после этого избиения.
2014. Бразилия – Германия – 1:7
Хотя в жизни немцы прослыли вечно обиженными без повода и с ним, в футболе на их счету множество ценных побед. Не удалось сломать англичан в финале ЧМ-1966, но до этого огорчали великую Венгрию с Пушкашем. Переигрывали гениальную команду Нидерландов с Кройфом. Не остановили Роналдо в решающем поединке ЧМ-2002, зато оставили незаживающую рану в футбольных сердцах бразильцев. «Селесао» до сих пор не отошли от матча десятилетней давности. В полуфинале домашнего для Бразилии чемпионата мира они без Неймара уступили хитрым немцам тренера Лёва с невероятным для поединков такого уровня счетом. Мюллер, Кроос и Клозе били больно и часто.
2003. «Манчестер Юнайтед» — «Реал» — 4:3
У форварда Рауля с детства проблемы со здоровьем. То язва, то аппендицит. После победы «Реала» в Мадриде 3:1 Бланко не мог сыграть. А вот Роналдо вышел на поле. Бразилец, как и Зидан, не отличались голевой статистикой в Лиге чемпионов. Но исторический удар Зинедина принес «Реалу» победу на «Байером» в финале за год до выезда в Манчестер, а Роналдо сделал хет-трик на «Олд Траффорд». Хотя у Бекхэма дубль, а у англичан победа 4:3, по сумме двух матчей Фергюсон уступил великому «Реалу». Вот только «Десима», десятый кубок чемпионов, не достался «Мадриду». Гути и Роберто Карлос в полуфинале уступили «Ювентусу», а юбилейный трофей клуб заберет через 11 лет с Анчелотти.
2017. «Реал» — «Барселона» — 2:3
Хотя в истории Эль Класико нового века полно великих матчей, выделим, помимо гостевой победы «Барселоны» 2:6, именно эту игру. В отличие от разгромных успехов каталонцев, в этом случае была борьба. Поединок подарил серию отыгрышей. Месси ответил на гол Каземиро, а Хамес сравнял счет после удара Ракитича. На последних минутах гостевой игры Суарес технично поставил спину защитнику, а Месси классическим ударом в угол подарил футбольному миру один из самых знаменитых моментов в истории. Аргентинец снял футболку и показал её трибунам. Хорошо, что Пике не испортил концовку того Эль Класико, Жерар не забил до Хамеса Родригеса. Роналду уступил другой легенде Месси.
Футбол подарил немало культовых матчей разного уровня. Если не искать двух великих соперников, то легко добавить победу «Манчестер Сити» над КПР, а «Лестера» над «Челси». Оба раза эти матчи определяли чемпионские титулы в Англии. Были знаковые поединки в еврокубках. Веселый финал «Ливерпуля» и «Алавеса», англичане выиграли 5:4. Или разгром в матче «Депортиво» и «Милана», итальянцы уступили 0:4 после домашней победы 4:1. На чемпионатах мира тоже чудили гранды, Нидерланды били титулованную Испанию, а ван Перси улетал в небеса, забивая легендарный гол головой Касильясу. Воспоминания о великом футболе теплые, как зимний чай накануне Нового года. Начало 21-го века – прекрасный отрезок в истории знаковой игры.
Реал-Райо 10-2 Ла Лига
Бавария-Барса 8-2 ЛЧ
МЮ-Уэст Бром 5-5 АПЛ(последняя игра Фергюсона)
Лион-Марсель 5-5 Лига 1
Милан-Интер 6-0 Серия А
Список можно продолжать хоть до ста.
Реал-Райо 10-2 Ла Лига
Бавария-Барса 8-2 ЛЧ
МЮ-Уэст Бром 5-5 АПЛ(последняя игра Фергюсона)
Лион-Марсель 5-5 Лига 1
Милан-Интер 6-0 Серия А
Список можно продолжать хоть до ста.
18 12 2022 всего лишь документально это увековечило
18 12 2022 всего лишь документально это увековечило
«Селесао» до сих пор не отошли от матча четырнадцатилетней давности.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1395877/real-manchester-yunayted 18.12.2024
ошибка
Они в 2014 году играли и прошло десять лет всего.
А где легендарные 2-8?
«Селесао» до сих пор не отошли от матча четырнадцатилетней давности.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1395877/real-manchester-yunayted 18.12.2024
ошибка
Они в 2014 году играли и прошло десять лет всего.
А где легендарные 2-8?
да.... все помнят как тот матч для барсы выиграл судья!!
да.... все помнят как тот матч для барсы выиграл судья!!
https://youtu.be/B8OlHyWj1Fs?feature=shared