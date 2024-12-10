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Хедира поделился воспоминаниями об Эль Класико

вчера, 21:33

Экс-игрок «Реала» Сами Хедира поделился воспоминаниями о матчах с «Барселоной». Футболист выступал за «сливочных» с 2010 по 2015 год.

Эти матчи «Реала» и «Барсы» – лучшие в истории. Разумеется, я это утверждаю, поскольку сам участвовал в них. Но многие фанаты считают так же.

Это Моуриньо против Гвардиолы, Криштиану против Месси, столица против Каталонии... Матчи максимального накала, игра высочайшего уровня. Это были захватывающие поединки с жестким футболом. И то, чего мы достигли, достойно похвалы, ибо, когда мы начинали в 2010 году, «Барселона» превосходила нас, но через год или два мы уничтожили разницу.

«Барса» была более техничной, да, но у нас имелся настрой и тактическая дисциплина... Мы были воинами на поле и в каждой встрече чувствовали себя римскими гладиаторами. И с такими качественными игроками, как Хаби Алонсо, Озил, Криштиану Роналду... Это три особенных года, и многие болельщики хотели бы, чтобы они вернулись. Даже в Германии я это слышу.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:33
Раньше было интереснее Эль Классико, щас ни то пальто) в АПЛ покруче матчи)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:53
На то оно и Эль Класико ☝️😉
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