Главные вышибалы АПЛ. Играли с переломами, ломали соперникам ноги

1735401658

28 декабря 2024, 19:00

Сейчас такие футболисты не водятся.

Многим болельщикам нравится видеть крепкого парня в середине поля и в защите, который раскидывает соперников. Говорят, что АПЛ одна из самых жестких лиг в мире. Давайте вспомним самых грубых игроков этого турнира.

Такие типажи футболистов уже становятся вымирающим видом, ведь сейчас на первый план выходит техника и точечные выполнения команд тренера, но в 90-е футбол был полон авантюризма — это мы его и любили. И там было много хулиганов.

Рой Кин

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» известен своим имиджем жесткого человека, его стычки с Патриком Виейра и дуэль с отцом Эрлинга Холанда лишь два примера.

Его харизма была настолько мощной, что даже судьи подчинялись Рою. Бывший арбитр Марк Клаттенбург сказал однажды:

Теперь я с улыбкой вспоминаю первую встречу с Роем, но тогда мне было не до смеха. Он кричал на нас, требуя угловой, а я уверен, что это был удар от ворот, но поскольку он так громко кричал на нас, я поставил угловой.

Рой Кин не изменился, недавно он пригласил болельщика подраться на парковке.

Винни Джонс

Главарь «банды психов» Уимблдона. Ни убавить, ни прибавить. Это классический хулиган, который затем сумел построить карьеру в киноиндустрии.

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун вспоминает:

Такое ощущение, что он был готов разбивать кирпичи своей головой. Но я действительно однажды видел, как он таким образом разломал дверь туалета.

Тяжело было с Джонсом не только футболистам – в 1995 году он укусил за нос репортера Daily Mirror.

Данкан Фергюсон

Во время игры за «Рейнджерс» Фергюсон провел три месяца в тюрьме за удар головой Джона Макстея из «Райт Роверс» во время матча, хотя он даже не получил желтую карточку за этот инцидент. Это сделало его первым британским профессиональным футболистом, заключенным в тюрьму за нарушение на футбольном поле. В итоге отсидел он 44 дня.

Регулярно рассказывают еще одну известную историю, когда Фергюсон нашел в своем доме двух грабителей, один из которых сбежал, а другой провел три дня в больнице в результате встречи с Данканом.

Яп Стам

Пугающая внешность и грубая манеры игры делали Стама опасным центральным защитником для форвардов.

В интервью 2012 года Стама спросили, является ли он жестким человеком, на что он ответил:

Недавно я столкнулся с одним футболистом головами. Пришлось взять его за шею и отпустить, когда он посинел.

Наверное, это был ответ «да» на такой вопрос.

Стюарт Пирс

Когда у футболиста прозвище «Психо», то у него уже есть шансы попасть в наш список. Мэтт Ле Тиссье назвал его своим самым неудобным соперником в своей автобиографии. Пирс был настолько жестким, что однажды играл со сломанной ногой. Он получил травму в первом тайме матча против «Уотфорда», дотянул до перерыва, затем попытался выйти на второй там, но его сдержали. Менеджер Харри Реднапп рассказал:

Он снова надел бутсы и заявил: «Я попробую». Он действительно хотел доиграть матч со сломанной ногой.

Майкл Харфорд

Классический 9-й номер из прошлого века, такие форварды сражались еще даже до 90-х на полях. У Харфорда остался шрам на губе от удара локтем Сэма Эллардайса. В матче Кубка Англии Майк решил отыграться. В 2017 году Харфорд рассказывал Daily Mail:

Честно говоря, я просто пытался причинить ему боль. Я шел двумя ногами вперед, выбрасывал локти, пока разок не попал ему в лоб – у Сэма пошла кровь. Тогда я был крайне мстительным футболистом. Я бы не сказал, что я был жестким. Просто смелым, наверное. На Эллардайса я зла не держу. Все, чего я хотел, это чтобы мои товарищи по команде считали меня хорошим игроком.

Он действительно был добротным футболистом – сэр Алекс Фергюсон даже пытался подписать Харфорда в «Манчестер Юнайтед» в 1992 году . Впрочем, спросите любого центрального защитника той эпохи – он не согласится, что Харворд жестким не был

Нил Раддок

Я хотел сломать ему только одну ногу, а не обе.

Вот так Раддок по прозвищу «Бритва» рассказал talkSPORT об инциденте, когда отправил в больницу Энди Коула. Впрочем, после было обнаружено, что один из переломов все же случился по причине старого повреждения. Но разве это что-то меняет? Раддок сказал тогда, что Коул «неудачно упал», после чего смеялся почти минуту.

Джулиан Дикс

Бывший игрок «Вест Хэма» Дикс говорил:

Было бы неплохо играть 20 или 30 лет назад. Тогда вам могли сойти с рук удары локтями, коленями и все в таком духе. Футбол меняется в худшую сторону.

Сражаться против Кина ему особенно нравилось.

Патрик Виейра

Соперничество Виейра с капитаном «Манчестер Юнайтед» Кином стало классикой АПЛ .

Позже Кин сказал о том великом соперничестве:

Если бы дело дошло до драки, Патрик, вероятно, мог бы убить меня.

Будем надеяться, что с игроками «Дженоа» все будет в порядке.

Томас Гравесен

Скандинав получил прозвище «Бешеный пес» во время своего пребывания в «Эвертоне». Его не хватало «ирискам», когда он ушел в «Реал», где разозлил Фабио Капелло после хрустящего подката против Робиньо на тренировке. Капелло вспоминал:

Я с ним не связываюсь, но он хорошо работает тактически. Он просто такой, какой есть. Мне это не нравится, но я ничего с этим не могу поделать.

Роберт Хут

В январе 2013 года Хут получил травму головы во время матча «Стока» против «Уигана», но не попросил замену. После поединка ему наложили 90 швов. Издательству The Times в 2018 году он рассказал: