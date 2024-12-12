Роберто Карлос: «Роналдо украл у меня „Золотой мяч-2002“»

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вчера, 23:33

Бывший защитник сборной Бразилии и «Реала» заявил, что украл у него «Золотой мяч-2002».

Я всегда говорю Роналдо, что тот «Золотой мяч» был моим, а он украл его у меня. Слышал, что я был фаворитом до финала чемпионата мира. Так что я проиграл приз за 90 минут. Но если подумать, то для защитника стать вторым в голосовании за «Золотой мяч» – это что-то невероятное. Только Беккенбауэр, Заммер и Каннаваро смогли выиграть его. Так что второе место – повод для большой гордости.

Бразильский форвард, игравший тогда за «Интер», пропустил большую часть сезона-2001/02 из-за травмы. Он стал лучшим бомбардиром ЧМ -2002 с 8 голами, а в финале сделал дубль против Германии (2:0).

В итоге Роналдо, перешедший в межсезонье в «Реал», получил «Золотой мяч» за 2002 год, Роберто Карлос стал вторым, голкипер немцев – третьим.