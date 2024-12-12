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Роберто Карлос: «Роналдо украл у меня „Золотой мяч-2002“»

вчера, 23:33

Бывший защитник сборной Бразилии и «Реала» Роберто Карлос заявил, что Роналдо украл у него «Золотой мяч-2002».

Я всегда говорю Роналдо, что тот «Золотой мяч» был моим, а он украл его у меня. Слышал, что я был фаворитом до финала чемпионата мира. Так что я проиграл приз за 90 минут. Но если подумать, то для защитника стать вторым в голосовании за «Золотой мяч» – это что-то невероятное. Только Беккенбауэр, Заммер и Каннаваро смогли выиграть его. Так что второе место – повод для большой гордости.

Бразильский форвард, игравший тогда за «Интер», пропустил большую часть сезона-2001/02 из-за травмы. Он стал лучшим бомбардиром ЧМ-2002 с 8 голами, а в финале сделал дубль против Германии (2:0).

В итоге Роналдо, перешедший в межсезонье в «Реал», получил «Золотой мяч» за 2002 год, Роберто Карлос стал вторым, голкипер немцев Оливер Кан – третьим.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:39
Радуйся.. У тебя настоящий Роналдо "украл".. А не копия.. 🤭😄
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:23
Это еще что!! Гном вон каждый год золотые мечи ворует и не краснеет. 😡
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:10
Роналдо был тогда лучшим по праву...
shur
shur
вчера в 23:50
....защитник настоящий, это 100-тный % оборонительный игрок! А
Карлос(при всём уважении) 90-сто% в атаке и 10% в обороне!!!
Постоянная подстраховка его позиции, благо что в Реале было
кому довериться!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:44
Ах, таким игроком был зубастик!
Гость
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