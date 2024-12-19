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«Это было замечательно». Мартинес — об ударе Коло Муани в финале ЧМ-2022

19 декабря 2024, 12:47
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился воспоминаниями об отраженном ударе нападающего сборной Франции Рандаля Коло Муани в финале чемпионата мира-2022 (3:3, 4:2 в серии пенальти в пользу аргентинцев). Француз тогда вышел один на один с Мартинесом в концовке овертайма.

Это было замечательно, просто замечательно. Я понял, что это было нечто легендарное. Клянусь, я делал сэйвы и лучше, но ни один из них не имел такой ценности, как этот.

В тот момент я молился: «Пожалуйста, пусть мяч прилетит мне в лицо». Когда Конате сделал пас, я сказал себе: «Ота (Никлас Отаменди – защитник сборной Аргентины – прим. ред.) не успеет, Ота не дотянется». Из-за того что я не доверился обороне, я был готов отразить удар.

Если бы я выбежал вперед, все закончилось бы, как в случае с голом Анхелито (Анхеля Ди Марии в финале Кубка Америки 2021 – прим. ред.) Эдерсону. Я встал прямо перед ним, по диагонали, и широко расставил ноги.

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Варвар7
Варвар7
19 декабря в 14:21
Аргентинцам это показалось замечательно, ну а французам не очень...)))
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