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Бывший вратарь «Зенита» рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси»

вчера, 16:46

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси».

Это было в 2009-м. Карло Кудичини покинул «Челси», клуб искал второго вратаря. Петр Чех меня знал и хотел, чтобы я перешел в команду. Мне позвонил агент Чеха Виктор Коларж и спросил, Хочу ли я в «Челси». Я ответил: «Не знаю». Он начал на меня кричать: «Да очередь вратарей бы выстроилась, чтобы попасть в такой клуб». Это был конец трансферного окна, «Челси» так никого и не подписал. Кстати, за несколько лет до этого Петр Чех сорвал мне переход в «Эвертон».

Еще перед «Зенитом» в 2002-м я мог перейти в «Эвертон» за 40 миллионов чешских крон, но тогда Чеха купили за 150 миллионов — у меня было больше сухих игр, чем у Петра. Тогда в «Богемианс» сказали: «У нас лучший вратарь чемпионата Чехии, мы отдадим Чонтофальски не дешевле, чем за 150 миллионов». У меня была еще одна возможность попасть в АПЛ: в 2005-м я понравился Арсену Венгеру, был интерес со стороны лондонского «Арсенала», но до перехода не дошло.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:06
Если бы да кабы..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:37
Не стоит ворошить прошлое, это может быть больно...
8wcn7qg7m6ec
8wcn7qg7m6ec
сегодня в 00:17
Наверно хорошо что Челси уберёгло от такого вратаря
Hoahin
Hoahin
вчера в 21:35
У каждого средненького игрока обязательно найдется пачка историй, как его чуть-чуть не подписали в Реал/Челси/Ювентус, которые следует рассказать когда тебе стукнет 50 лет.
a-league
a-league ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Дай вам бог Здоровья, ну и с наступающим НГ !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ a-league (раскрыть)
вчера в 21:03
Просьба не реагировать остро на ложные предположения о Вас, в том числе по поводу якобы Ваших аккаунтов.

За ситуацией следим, принимаемым меры в соответствии с правилами и их нарушениями.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ a-league (раскрыть)
вчера в 21:02
Добрый вечер.

Можем подтвердить, что Вы никогда не получали призы за победы в конкурсе прогнозов, так как не указывали нужные для получения приза данные, следовательно никогда не хотели получать призы.

Всего Вам доброго.
a-league
a-league
вчера в 20:57, ред.
Был бы сильно благодарен, если бы кто-нибудь из модераторов поведал наконец индивидууму сколько раз учётка "а-league" забирала выигранные призы, иначе этот чат просто приговорён к безостановочному и завистливому плачу "Ярославны" по чужим призам. Может хоть тогда человек успокоится, когда узнает, что все его потенциальные майки целые
протон
протон
вчера в 20:33
    a-league
    a-league
    вчера в 18:22, ред.
      протон
      протон
      вчера в 17:43
      Отмечу за гр. Заболотного. Утром проснулся и вижу 5 матчей на ставках. Ну, к примеру, накопил 20 к, что бы поиграть в этой группе и на тебе. Может разобраться с высокими кефами и лишить фантастических результатов моего друга из Теплой страны? Нельзя ли на линии в финальной части поставить 15 игр? Ремейк в том, что гр. Заболотного хотя бы почувствует кислород. Два года назад было 11 ставок примерно на линии финала. Позволим хитрецам на конец месячный выйти с шансами на победу.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 17:26
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 17:17
      Под Новый Год всё прокатит... Этого вратаря уж и не помню...
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 17:01
      Как много хочется поведать историй - особенно под новый год ! )))
      Гость
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