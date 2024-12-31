Бывший вратарь «Зенита» рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси».

Это было в 2009-м. Карло Кудичини покинул «Челси», клуб искал второго вратаря. Петр Чех меня знал и хотел, чтобы я перешел в команду. Мне позвонил агент Чеха Виктор Коларж и спросил, Хочу ли я в «Челси». Я ответил: «Не знаю». Он начал на меня кричать: «Да очередь вратарей бы выстроилась, чтобы попасть в такой клуб». Это был конец трансферного окна, «Челси» так никого и не подписал. Кстати, за несколько лет до этого Петр Чех сорвал мне переход в «Эвертон».