Бывший вратарь «Зенита» рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси»

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси».
Это было в 2009-м. Карло Кудичини покинул «Челси», клуб искал второго вратаря. Петр Чех меня знал и хотел, чтобы я перешел в команду. Мне позвонил агент Чеха Виктор Коларж и спросил, Хочу ли я в «Челси». Я ответил: «Не знаю». Он начал на меня кричать: «Да очередь вратарей бы выстроилась, чтобы попасть в такой клуб». Это был конец трансферного окна, «Челси» так никого и не подписал. Кстати, за несколько лет до этого Петр Чех сорвал мне переход в «Эвертон».
Еще перед «Зенитом» в 2002-м я мог перейти в «Эвертон» за 40 миллионов чешских крон, но тогда Чеха купили за 150 миллионов — у меня было больше сухих игр, чем у Петра. Тогда в «Богемианс» сказали: «У нас лучший вратарь чемпионата Чехии, мы отдадим Чонтофальски не дешевле, чем за 150 миллионов». У меня была еще одна возможность попасть в АПЛ: в 2005-м я понравился Арсену Венгеру, был интерес со стороны лондонского «Арсенала», но до перехода не дошло.
За ситуацией следим, принимаемым меры в соответствии с правилами и их нарушениями.
За ситуацией следим, принимаемым меры в соответствии с правилами и их нарушениями.
Можем подтвердить, что Вы никогда не получали призы за победы в конкурсе прогнозов, так как не указывали нужные для получения приза данные, следовательно никогда не хотели получать призы.
Всего Вам доброго.
Можем подтвердить, что Вы никогда не получали призы за победы в конкурсе прогнозов, так как не указывали нужные для получения приза данные, следовательно никогда не хотели получать призы.
Всего Вам доброго.
Да и вообще создать для отдельных одарённых личностей индивидуальные тепличные условия в КП, для полной реализации их литературного "таланта" и промышленной добычи маек
Да и вообще создать для отдельных одарённых личностей индивидуальные тепличные условия в КП, для полной реализации их литературного "таланта" и промышленной добычи маек