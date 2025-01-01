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Опубликован рейтинг самых быстрых игроков 2024 года

вчера, 16:26

Опубликован рейтинг самых быстрых игроков 2024 года по версии исследования PFF FC’s Max Speed.

Для составления рейтинга была взята средняя максимальная скорость футболистов по итогам пяти матчей.

Возглавили список два игрока: Рики Джейд-Джонс из клуба английской Лиги Один «Петерборо» и Джозеф Пэйнтсил из американского «ЛА Гэлакси». Их показатель равняется 37.6 км/ч. Замкнул тройку японец Юдай Кимура из «Токио Верди» (37.1 км/ч).

Опубликован рейтинг самых быстрых игроков 2024 года

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:29
Удивляет скорость японца в 35 лет...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:24
Всем мирной ночи!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:01
И в Спартаке, и в Киеве, да почти во всех командах не было деления на центральных или крайних нападающих... А вот, защитники, в то время, играли строго по позициям.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:58
Спасибо!
Ты прав, бегал где хотел и справа и слева.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:46
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:39
Спасибо, Олег!!!
В интернете есть нарезка, самых интересных моментов с участием Гуцаева, и немало обостряющих действий, именно справа. Если найду- представлю...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:34
Я не стал упоминать это, человека нет...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:31
Дарова Виктор!
И тебя с Новым Годом!
Гуцаев больше по левой бровке бегал и... навешивал, а Шенгелия да в центре, но в том матче он смещался как то влево.
Не припоминаю Гуцаева на правом фланге.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:27
У Шенгелии 1 января День рождения - небольшой праздник футбола...
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:02
Вырезки этого игрока я бы посмотрел. Есть такие игроки, которым скорость не нужна. Тот же Месси обладает теми качествами, что дают плоды. Альтернатива противоположности - КР обладает скоростью и два величайших. К примеру, Пеле, и тот же Диего Арманда ведь по сути не обладали скоростями а твоили чудеса. Кстати хорошая идея написать в блоге статью хммм..
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
Привет, Олег!!!
С Новым годом, тебя, и всех Коллег по перу!!!
Шенгелия был очень манёвренный форвард, и с успехом мог сыграть в центре. К примеру, его одноклубник Гуцаев, номинально играл на левом фланге, но без проблем мог переместиться на правый, в случае необходимсти. В те годы, фактически не существовало подразделения на фланговых и центральных нападающих, а в ведущих клубах, вообще, практически все игроки были как правило универсалы... Тот же Блохин- самый быстрый нападающий советского футбола, формально, играл слева, но часто смещался в центр или на правый край.
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Футболист, Рамаз Шенгелия.
Когда я смотрел он играл слева в нападении.
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:53
В принципе согласен!Тже хлеб как говорится
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:51
Здравстуйте, Володя!
И Вас и Новым Годом!
Много это по меркам той лиги, в которой клуб выступает, там и 5 лямов это хорошо)
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:34
Добра! Вы про баскетболиста Шенгелия?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:33
Бывшие легкоатлеты?)
протон
протон ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:32
Усейн Болт в каждом интервью, где речь заходит о футболе, не устаёт повторять, что мечтает попробовать свои силы в футболке любимой команды – «Манчестер Юнайтед а так же в Баварии. \) Как Вы думаете у спринтера получилось бы на футбольных площадках достичь успехов? Кстати подмечу бегун давно интересуется футболом
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:32, ред.
Согласен полностью.
Приходилось лицезреть воочию игру Шенгелия (Высшая лига СССР, Динамо Тбилиси ...)
Он уже доигрывал...
В восьмидесятых годах осчастливил он игрой на стадионе Кубань, с одноименной командой. Ходил пешком, уже животик просматривался... Но.... Какое чутьё мяча? Потрясающе! Рывок и защитник не у дел... Даже головой умудрялся пробивать....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:13
Ну ничего,спринтеры,в легкую атлетику пора переходить !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:54
А я думал Угальде будет в лидерах...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:50
Ни одного игрока смотрю из Топ-5)))
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:47
Приветствую Саркис! С Новым годом! Много то думаю не заработают на нем!
протон
протон ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:40
Ответ простой. А кто поздравил из старой гвардии фермерское хозяйство? Разве что сам себя массово
j9m8htq723vc
j9m8htq723vc
вчера в 18:07
Это те, у кого ноги опережают мозги.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:02
Рики воспитанник скромного Питерборо и сейчас является одним из важных активов с продажи которого можно будет подзаработать. Скоростной игрок, который и на левом фланге может сыграть, и форвардом. Возможно следующий сезон начнет в каком-нибудь середняке Чемпионшипа.
lotsman
lotsman ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:00
С Новым Годом! Вот именно. Хорошее видение игры, чтобы в нужный момент оказаться в нужном месте и сделать результат (гол, голевой пас............) вот самое ценное качество. А носиться по полю быстрее всех, не делая результата, пользы особой нет.)
протон
протон ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
Согласен. Есть игроки, которые пешком по полю, но в нужный момент могут включиться и дать результат. К примеру, Аршавин из того числа футболистов был. Конечно он обладал скоростью но не всегда им пользовался, тактика была совершенно другая это дриблинг вместо скоростей и ведения поля
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:47
И тебя с новым годом, дорогой!!! Всех благ))) здоровья тебе и твоим близким!!
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:46
Ага)) чтоб бежал и плакал)))
протон
протон
вчера в 16:46
Интересно будет увидеть список самых медлительных игроков 24.
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