Опубликован рейтинг самых быстрых игроков 2024 года по версии исследования PFF FC’s Max Speed.
Для составления рейтинга была взята средняя максимальная скорость футболистов по итогам пяти матчей.
Возглавили список два игрока: Рики Джейд-Джонс из клуба английской Лиги Один «Петерборо» и Джозеф Пэйнтсил из американского «ЛА Гэлакси». Их показатель равняется 37.6 км/ч. Замкнул тройку японец Юдай Кимура из «Токио Верди» (37.1 км/ч).
Приходилось лицезреть воочию игру Шенгелия (Высшая лига СССР, Динамо Тбилиси ...)
Он уже доигрывал...
В восьмидесятых годах осчастливил он игрой на стадионе Кубань, с одноименной командой. Ходил пешком, уже животик просматривался... Но.... Какое чутьё мяча? Потрясающе! Рывок и защитник не у дел... Даже головой умудрялся пробивать....
Приходилось лицезреть воочию игру Шенгелия (Высшая лига СССР, Динамо Тбилиси ...)
Он уже доигрывал...
В восьмидесятых годах осчастливил он игрой на стадионе Кубань, с одноименной командой. Ходил пешком, уже животик просматривался... Но.... Какое чутьё мяча? Потрясающе! Рывок и защитник не у дел... Даже головой умудрялся пробивать....