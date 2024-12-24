Открыл новое «золотое поколение», снял статус неудачников. Определился лучший тренер сборных

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24 декабря 2024, 10:24

Прошёл все испытания, стал чемпионом Европы.

В итоговом списке номинантов, который составили в IFFHS , подобрались наиболее достойные конкуренты. Интересный специалист в топ-5 – Эмерс Фаэ, который возглавляет Кот-д’Ивуар. Но дальше – знакомые имена. Гарет Саутгейт, несмотря на скверный футбол, вывел сборную Англии во второй подряд финал Евро. Дидье Дешам создал сборную-гегемона последних лет, сбой дали только сейчас. Лионель Скалони продолжает эффективно работать со сборной Аргентины. Но эффект «вау» произвела сборная Испании, так что её наставник Луис де ла Фуэнте объективно заслужил эту награду. Менеджер-открытие проделал большой путь к общему признанию.

Ненадёжная замена Энрике, которую не принимали

У «красной фурии» после ЧМ -2022 был тяжёлый выбор на пост главного тренера. Мировой форум подарил только негативные эмоции, плюс ушёл Луис Энрике. И мало того – вместо него решили назначить Луиса де ла Фуэнте. Специалист ранее вообще не работал со звёздными командами, тем более с основой топ-сборной. Аргумент в пользу него заключался в том, что он долго работал в системе «красной фурии» и хорошо знаком с новым поколением игроков основы. В тот момент как раз напрашивалось омоложение состава.

Назначение де ла Фуэнте – ставка на тренера из системы, но в то же время огромный риск. Неопытному тренеру пришлось бороться с колоссальным давлением по всем фронтам. В сборной из расчёта на омоложение попрощались с возрастным лидером Серхио Рамосом – тот, сообщая о завершении карьеры в сборной, сказал, что новый тренер не рассчитывает на него. На первых матчах фанаты скандировали «лысый, лысый», в тот же период пришлось мирить игроков «Реала» и «Барселоны». В ноябре появилась информация, что тренером недовольны даже среди клубов Ла Лиги – «Барса» лишилась Гави (получил травму в сборной). Начало пути оказалось просто ужасным.

Ехали на Евро-2024 фаворитами, но таких на турнире хватало

Изначально шансы испанцев на победу были невелики. Собрались разные по уровню фавориты. На бумаге больше всех убеждали Франция и Англия – обе команды привезли мощнейший состав. «Трёх львов» подводило проклятие неудачников. Португалия и Бельгия – тоже качественные команды, но к ним уже больше вопросов. «Красные дьяволы» неумолимо стареют, теряется скорость. «Селесао» зависят от Роналду. Если возрастной лидер в форме, всё будет отлично, если нет – придётся мучиться (из старта его не убрать, так как начнутся проблемы в раздевалке).

И вот в ещё одном эшелоне идёт сборная Испании. Они были в одной лодке с Германией, Нидерландами, Италией. Последних можно было назвать фаворитами из-за победы в прошлом турнире, но команда стагнировала, сменила тренера и так и не нашла нового топ-форварда. Голландцы подобрали неплохой, но не выдающийся состав. С немцами испанцев роднил провал на ЧМ -2022 – команды очень близки по уровню. При этом в бундестим верили больше, всё же это был их домашний турнир.

Прошли по самой тяжёлой сетке, выбивая конкурентов

Уже по ходу Евро стало ясно, что это одна из самых играющих команд турнира. На контрасте с блеклыми французами и англичанами испанцы играли действительно ярко. И главное – добивались при этом результата. В группе взяли три победы из трёх (все выдались «сухими»). На этой дистанции разобрались с итальянцами и хорватами.

Но попали в самую тяжёлую часть сетки. Англичане и итальянцы оказались в компании Румынии, Турции, Словакии, Швейцарии. У «красной фурии» средний уровень соперников был на порядок выше. На их стороне уже в 1/8 финала бились Франция и Бельгия, а в следующей стадии «трёхцветные» сошлись с португальцами. Сами испанцы после дежурной победы над Грузией устроили досрочный финал против Германии и взяли тяжелейшую победу.

Затем их ждал фаворит турнира – сборная Франции. Соперник столкнулся с серьёзными игровыми проблемами, но даже так смог выбить топ-оппонентов. Снова тяжёлая победа Испании. В финале «красная фурия» обыграла ещё одного железобетонного фаворита – англичан. За период Евро сверкнули Уильямс и Ямаль. Юных вингеров дополняли более опытные Дани Ольмо Альваро Мората. Перспективный, но нестабильный коллектив вдруг расцвёл и стал победителем Евро.

Новое поколение звёзд и топ-тренер

Де ла Фуэнте объединил команду вокруг себя, стал авторитетом для всех, игроки ему доверились. И это позволило переломить наметившийся спад. Теперь у команды появилось новое поколение звёзд. Тому же Ямалю нет и 18 лет – а он уже феерит за сборную и «Барсу» (стал настолько важен для каталонцев, что без него начался спад). Нико Уильямсу 22 года, он лидер «Атлетика Бильбао».

В центре поля регулярно появляется Педри (до травмы – и Гави), теперь привлекается каталонский юниор Касадо. Паре центрбеков Паредес-Кубарси 41 год на двоих. Буффон в это время радовался возвращению в «Юве» и о завершении карьеры даже не думал.

Эти талантливые игроки уже становятся лидерами в своих командах, будущее сборной Испании – тоже на этих футболистах. И у них уже нет страха больших турниров, в отличие от молодёжи Англии, юниоры «красной фурии» большой турнир взяли. И сейчас готовятся к другому: на чемпионате мира-2026 их позиции будут крепки, как никогда. И в случае победы в пору будет о новом «золотом поколении» разговаривать.