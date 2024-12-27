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Яшин — самый пластичный вратарь в истории футбола по версии GiveMeSport

сегодня, 18:29

Сайт GiveMeSport представил топ-10 самых пластичных вратарей в истории футбола.

Список выглядит следующим образом:

1. Лев Яшин

2. Алиссон

3. Зепп Майер

4. Петер Шмейхель

5. Эмилиано Мартинес

6. Марк-Андре тер Штеген

7. Брюс Гроббелар

8. Гордон Бэнкс

9. Давид Де Хеа

10. Рене Игита

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:54
Чего только не придумают эксперты от футбола... Какая разница пластичный или нет. Яшин лучший вратарь мирового футбола, уж для своего времени точно. Он единственный в своём амплуа игрок, получивший Золотой мяч. Кстати, лучшим в мире его признавали многие легенды, среди которых Пеле, Беккенбауэр, Эйсебио и многие другие...
Capral
Capral
сегодня в 19:23
Анатолий Кандауров.

Я действительно не видел Разинского, но много о нем слышал. Но я полностью доверяю Вашему мнению.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:21
Я думаю, что все эти титулы, в определенной степени ,больше, как дань Великому вратарю. Когда спортсмен признается Великим, он часто награждается громкими сравнениями. На мой взгляд, вратари, которых я упомянул- были более пластичными, чем Яшин.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:14
Capral
По приведеным фамилиям, в основном соглашусь. Но, в силу своего относительно молодого возраста, уважаемый Виктор Семенович, Вы видимо не видели и не помните игру вратаря сб. СССР и ЦСК МО Бориса Разинского. Красавец мужчина и к тому же грациозный и пластичный. Он был вторым вратарем сб. СССР на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 г., А закончил играть в 1961 году. Прекрасный вратарь был.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:08, ред.
По прошествии лет сложно правильно оценить, но тогда Яшина называли Черной пантерой, Черным осьминогом, Черным пауком за его нечеловеческую подвижность и прыжки, а также вратарскую форму почти неизменно темного цвета...Пантера очень пластична)...
осьминог тот вообще без костей)...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:01
И после этого, Лобан пригласил Филю в Киев...)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:59
Ну это не луший момент Дасаева. Были у него очень яркие игры.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:59
...Филя,Филя...!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:57
....сладкие парочки! Дасаев-Ван Бастон! Филимонов- Шевченко!
...у Рената прямо не пластика,а шедевр,никогда не прощю,особенно
Филе ....!!!
shur
shur
сегодня в 18:52
...ребятушки, чтобы помнили,хорошего,новогоднего настроения!!!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 18:46
Capral
Capral
сегодня в 18:41
А вот здесь, я бы поспорил, и не только по Яшину. Ну, Майера назвать пластичным сложно, при всём желании. Яшин, даже в силу своей комплекции не очень похож на пластичного вратаря. У него множество других достоинств, но не пластика. Пластика была у Р.Дасаева, и особенно у Пильгуя. Ну и конечно, эталон пластиного вратаря- это вратарь Локомотива Нигматуллин, вот у кого, пластика была, просто, пантера!!!!!!! Гильерме, кстате, тоже очень пластичный вратарь. Насчет остальных, в списке, ничего не могу сказать, плохо их помню.
89u8ds479nkf
89u8ds479nkf
сегодня в 18:30
Интересно как они определяют пластичность
Гость
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