Яшин — самый пластичный вратарь в истории футбола по версии GiveMeSport

Сайт GiveMeSport представил топ-10 самых пластичных вратарей в истории футбола.
Список выглядит следующим образом:
1. Лев Яшин
2. Алиссон
3. Зепп Майер
4. Петер Шмейхель
5. Эмилиано Мартинес
6. Марк-Андре тер Штеген
7. Брюс Гроббелар
8. Гордон Бэнкс
9. Давид Де Хеа
10. Рене Игита
По приведеным фамилиям, в основном соглашусь. Но, в силу своего относительно молодого возраста, уважаемый Виктор Семенович, Вы видимо не видели и не помните игру вратаря сб. СССР и ЦСК МО Бориса Разинского. Красавец мужчина и к тому же грациозный и пластичный. Он был вторым вратарем сб. СССР на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 г., А закончил играть в 1961 году. Прекрасный вратарь был.
По приведеным фамилиям, в основном соглашусь. Но, в силу своего относительно молодого возраста, уважаемый Виктор Семенович, Вы видимо не видели и не помните игру вратаря сб. СССР и ЦСК МО Бориса Разинского. Красавец мужчина и к тому же грациозный и пластичный. Он был вторым вратарем сб. СССР на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 г., А закончил играть в 1961 году. Прекрасный вратарь был.