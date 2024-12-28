Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших трансферов нынешнего сезона

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вчера, 20:24

Сайт Goal показал рейтинг лучших переходов нынешнего сезона.

1. , из «Атлетико» в «Порту» за 15 млн евро.

2. , из «Галатасарая» в «Бенфику» за 12 млн евро.

3. , из «Кристал Пэлас» в «Баварию» за 60 млн евро.

4. Виктор Осимхен, из «Наполи» в «Галатасарай» на правах аренды.

5. Матео Ретеги, из «Дженоа» в «Аталанту» за 28 млн евро.

6. Тим Кляйндист, из «Хайденхайма» в «Боруссию» Менхенгладбах за 7 млн евро.

7. Жоау Невеш, из «Бенфики» в ПСЖ за 60 млн евро.

8. Скотт МакТоминэй, из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» за 30 млн евро.

9. Давид Де Хеа, в «Фиорентину» свободным агентом.

10. Мохамед Амура, из «Юниона» в «Вольфсбург» на правах аренды.

11. Уго Экитике, из ПСЖ , в «Айнтрахт» за 16,5 млн евро.

12. Мойзе Кин, из «Ювентуса» в «Фиорентину» за 13 млн евро.

13. Никола Миленкович, из «Фиорентины» в «Ноттингем Форест» за 14 млн евро.

14. Мэйсон Гринвуд, из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель» за 31,6 млн евро.

15. Айосе Перес, из «Бетиса» в «Вильярреал» за 4 млн евро.