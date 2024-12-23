Де ла Фуэнте — лучший тренер сборных в 2024 году по версии IFFHS

Наставник национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сборных по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В списке 10 позиций:
1. Луис де ла Фуэнте (Испания) – 274 балла.
2. Лионель Скалони (Аргентина) – 148.
3. Дидье Дешам (Франция) – 35.
4. Гарет Саутгейт (экс-Англия) – 26.
5. Эмерс Фаэ (Кот-д′Ивуар) – 18.
6. Юлиан Нагельсманн (Германия) – 17.
7. Нестор Лоренсо (Колумбия) – 14.
8. Винченцо Монтелла (Турция) – 8.
9. Вилли Саньоль (Грузия) – 6.
10. Марсело Бьелса (Уругвай) – 5.