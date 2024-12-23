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Де ла Фуэнте — лучший тренер сборных в 2024 году по версии IFFHS

сегодня, 18:31

Наставник национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сборных по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В списке 10 позиций:

1. Луис де ла Фуэнте (Испания) – 274 балла.

2. Лионель Скалони (Аргентина) – 148.

3. Дидье Дешам (Франция) – 35.

4. Гарет Саутгейт (экс-Англия) – 26.

5. Эмерс Фаэ (Кот-д′Ивуар) – 18.

6. Юлиан Нагельсманн (Германия) – 17.

7. Нестор Лоренсо (Колумбия) – 14.

8. Винченцо Монтелла (Турция) – 8.

9. Вилли Саньоль (Грузия) – 6.

10. Марсело Бьелса (Уругвай) – 5.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 19:35
А разве пенальти не поставили, не при счете 1:1?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:34
Солидный отрыв в рейтинге... Испания лучшая!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:25
Так тогда б ничья была, поэтому еще неизвестно, кто б выиграл
shlomo
shlomo
сегодня в 19:21
Удивило 5 место.... вот так бывает в футболе.
youtomee
youtomee
сегодня в 19:14
Хммм, а где Карпин?
Capral
Capral
сегодня в 19:09
Где бы он был сейчас, поставь судья 1000% пенальти в его ворота... Как же все таки жизнь бывает несправедлива.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:54
Всё логично, он завоевал трофей
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