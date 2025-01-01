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«Арсенал» начал 2025 год с победы над «Брентфордом»

вчера, 22:25
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в гостях обыграл «Брентфорд» 3:1.

Брайан Мбеумо вывел хозяев вперед на 13-й минуте, а на 29-й Габриэл Жезус провел ответный мяч. «Канониры» вышли вперед на 50-й минуте благодаря голу Микеля Мерино. Также отличился Габриэл Мартинелли на 53-й.

«Арсенал» набрал 39 очков и вышел на 2-е место, опередив «Ноттингем Форест» (37 баллов). «Брентфорд» идет 12-м с 24 очками.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 06:13
Несмотря на забитый гол, Мартинелли очень слабо провел матч.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:44
Пока победы есть, но АПЛ им не выиграть...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 04:32
Великие Канониры с победой!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:00
Арсенал с победой,хорошо начали новый год !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:30
Арсенал всегда бодро начинает и даже показывает очень приличный футбол... Но финишёр из Канониров просто неважный. Так было в прошлые сезоны, так будет и в этом. Артета плохо работает над ошибками в функциональной подготовке, но игру умеет ставить. Ему нужен в команде хороший специалист по физической подготовке.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:19
Канониров с победой, год начался удачно...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:19
болельщиков Арсенала с победой.
1 тайм так себе, но во 2 все исправились и уверенно взяли матч.
очень понравился Нванери! и давно.
парень совершенно не боится брать ответственность на себя.
надеюсь, станет лидером Арсенала, как и Сака.
STVA 1
STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:16
С Новым годом Вас! Здоровья и всех благ!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:14
Болел Пушкарей с Победой! Три очка в копилке
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:56
Ну что же пушкари, год начали с победы, против команды, которая до этого проиграла всего лишь один матч в родных стенах в этом сезоне, так что легкой прогулкой тут быть не должно было! Справились, хотя по ходу матча пришлось отыгрываться, повезло конечно, что Райя с ленточки снял мяч, после своей же ошибки.
У команды дефицит с игроками атаки и сегодня было видно, как сложно без Сака, еще и Хаверца небыло. Нванери понравился на правом фланге, но боится еще брать игру на себя, нужно быть смелее! Надеюсь на трансферы в это ТО, иначе ресурсов не хватит на весь путь! Команду с победой, через 2 дня слодный матч против Брайтона!
allemz
allemz
вчера в 22:47
Жезус раззабивался, не похоже на него
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:40
Иного исхода я даже и не ожидал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:36, ред.
Отсутствие Сака в корне меняет рисунок и общий образ атак Арсенала. Команда в позиционном нападении выглядит без него очень прямолинейной и читаемой. Эдегору в атаке банально не на кого адресовать и обострять. То, что на отскоках Круглого более расторопными на добивании оказались Мартинелли и Жезус..., ну так это на фоне Брентфорда, друзья; с другими, более мастеровитыми тимами, такие фортели не проканают.

P.S. Победа и три очка в копилку..., это канеш. хорошо. Но в прошлом сезоне лондонцы намного интересней, цельней и организованней были. Качество игры сильно упало.
Гость
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