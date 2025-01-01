«Арсенал» начал 2025 год с победы над «Брентфордом»

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вчера, 22:25

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в гостях обыграл «Брентфорд» 3:1.

Брайан Мбеумо вывел хозяев вперед на 13-й минуте, а на 29-й Габриэл Жезус провел ответный мяч. «Канониры» вышли вперед на 50-й минуте благодаря голу Микеля Мерино. Также отличился Габриэл Мартинелли на 53-й.

«Арсенал» набрал 39 очков и вышел на 2-е место, опередив «Ноттингем Форест» (37 баллов). «Брентфорд» идет 12-м с 24 очками.