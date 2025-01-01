«Арсенал» начал 2025 год с победы над «Брентфордом»

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в гостях обыграл «Брентфорд» 3:1.
Брайан Мбеумо вывел хозяев вперед на 13-й минуте, а на 29-й Габриэл Жезус провел ответный мяч. «Канониры» вышли вперед на 50-й минуте благодаря голу Микеля Мерино. Также отличился Габриэл Мартинелли на 53-й.
«Арсенал» набрал 39 очков и вышел на 2-е место, опередив «Ноттингем Форест» (37 баллов). «Брентфорд» идет 12-м с 24 очками.
P.S. Победа и три очка в копилку..., это канеш. хорошо. Но в прошлом сезоне лондонцы намного интересней, цельней и организованней были. Качество игры сильно упало.
P.S. Победа и три очка в копилку..., это канеш. хорошо. Но в прошлом сезоне лондонцы намного интересней, цельней и организованней были. Качество игры сильно упало.
У команды дефицит с игроками атаки и сегодня было видно, как сложно без Сака, еще и Хаверца небыло. Нванери понравился на правом фланге, но боится еще брать игру на себя, нужно быть смелее! Надеюсь на трансферы в это ТО, иначе ресурсов не хватит на весь путь! Команду с победой, через 2 дня слодный матч против Брайтона!
У команды дефицит с игроками атаки и сегодня было видно, как сложно без Сака, еще и Хаверца небыло. Нванери понравился на правом фланге, но боится еще брать игру на себя, нужно быть смелее! Надеюсь на трансферы в это ТО, иначе ресурсов не хватит на весь путь! Команду с победой, через 2 дня слодный матч против Брайтона!