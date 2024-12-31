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«Астон Вилла» сыграла вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ

сегодня, 00:59
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Астон Вилла» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 19-го тура АПЛ (2:2).

Счёт в матче на 12-й минуте открыл нападающий «Брайтона» Симон Адингра. На 36-й минуте Олли Уоткинс реализовал пенальти и сравнял счёт. На 47-й минуте Морган Роджерс вывел «Астон Виллу» вперёд. На 82-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти.

После этой игры «Астон Вилла» идет на 9-м месте (29 баллов), «Брайтон» находится на 10-й позиции (27 очков).

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:49
Соседи по таблице и очки поровну поделили...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:42
Весьма интересная, результативная ничья .
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:01
Вот это классный матч был, хорошо что его смотрел!)) и борьба, и голы, и пенки.... Хорошие играющие команды!)
Виллианы, пожалуй, потеряли 2 очка, были получше!
Спасибо обеим командам за увлекательную игру)))
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