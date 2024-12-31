«Астон Вилла» сыграла вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ

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сегодня, 00:59

«Астон Вилла» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 19-го тура АПЛ (2:2).

Счёт в матче на 12-й минуте открыл нападающий «Брайтона» Симон Адингра. На 36-й минуте Олли Уоткинс реализовал пенальти и сравнял счёт. На 47-й минуте Морган Роджерс вывел «Астон Виллу» вперёд. На 82-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти.

После этой игры «Астон Вилла» идет на 9-м месте (29 баллов), «Брайтон» находится на 10-й позиции (27 очков).