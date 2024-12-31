«Челси» в гостях проиграл «Ипсвичу»

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сегодня, 00:48

«Ипсвич» обыграл «Челси» (2:0) в матче 19-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 12-й минуте с пенальти забил нападающий «Ипсвича» Лиам Делап. На 53-й минуте Омари Жиру-Хатчинсон удвоил преимущество хозяев.

«Ипсвич» идёт на 18-м месте (15 очков), «Челси» занимает 4-е место (35 очков).