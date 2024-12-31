Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Челси» в гостях проиграл «Ипсвичу»

сегодня, 00:48
ИпсвичЛоготип футбольный клуб Ипсвич2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ипсвич» обыграл «Челси» (2:0) в матче 19-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 12-й минуте с пенальти забил нападающий «Ипсвича» Лиам Делап. На 53-й минуте Омари Жиру-Хатчинсон удвоил преимущество хозяев.

«Ипсвич» идёт на 18-м месте (15 очков), «Челси» занимает 4-е место (35 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спортинг» минимально переиграл «Бенфику» в матче чемпионата Португалии
Вчера, 01:30
«Милан» и «Рома» сыграли вничью
Вчера, 00:43
«Ливерпуль» забил пять безответных голов в ворота «Вест Хэма»
29 декабря
«Фиорентина» избежала поражения в матче с «Ювентусом»
29 декабря
«Вулверхэмптон» избежал поражения в матче с «Тоттенхэмом»
29 декабря
«Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» в поединке Премьер-Лиги
29 декабря
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:31
Челси опять забуксовал,взял и проиграл Ипсвичу !!!
Terek-Anji
Terek-Anji ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 09:19
Твой Рома тоже этот клуб получил на халяву. Мегавора как последнего 8 кинули. Бог то все видит.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:52
"Это сынок АПЛ....!"
Foxes
Foxes
сегодня в 07:08
Неужели Челси на столько плох?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:05
Челси проиграл грозному Ипсвичу... Тренер не зря ныл...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:00
Немного жаль Челси...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 02:13
Причина поражения - отсутствие Мудрика!
Чем-то надо объяснить поражение в матче.
Переживают игроки за Мишу, играют без радости...
Но вот начнет Мудрик играть, тогда дела в гору пойдут.
Но, думаю, отсутствие Мудрика не самая главная причина: здесь все сложнее. Ромы не хватает!!!
Вот кто команду держал, да ещё как! А эти жулики, на халяву получившие клуб, никогда не поймут ничего и опустят команду... Рому обижать нельзя, нельзя.
Бог все видит.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:19
У Ипсвича три победы в девятнадцати матчах и две из них над столичными клубами Челси и Тоттенхэм.
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:10
))
sihafazatron
sihafazatron ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:08
А может Синие после рождества играли "синими"?)))
azkan
azkan
сегодня в 01:04
Синие после рождества играли мертвыми. Вот теперь и перед Новым годом такая же х... ситуация...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:02
Зачетно..
azkan
azkan
сегодня в 01:02, ред.
Челси видать хотели подарок сделать трактористам из Ипсвича на новый год)))
А так со справедливой победой Ипсвич!
У Челси моменты были конечно. Один Палмер два раза постучал штангу и перекладину. Но с такой реализацией этих моментов оказалось не достаточно, чтобы забить хотя бы один гол.
И вообще Челси, если по итогу сезона окажутся в пятерке я буду приятно удивлен.
Уж очень все сыро и не играбельные. Мареска выставил Феликса, Нкунку и Мадуеке сразу. Убрав Нету, Санчо и Джексона. И впридачу Санчеса. В надежде, что они отдохнут как бы в проходном матче с аутсайдером. Или еще по каким то своим тактико стратегическим причинам. Послушаем его, узнаем.
Плохо все, очень плохо.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:00
Пенсы выдохлись что ли... Мареско решил резервным кипером обыграть колхозников,а не тут то вышло. Резервный состав оказался слабее чемпионшипского.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:51
Забуксовали пенсы конкретно....
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:49
Трактористы сегодня работали на полную катушку!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 