«Челси» в гостях проиграл «Ипсвичу»

«Ипсвич» обыграл «Челси» (2:0) в матче 19-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 12-й минуте с пенальти забил нападающий «Ипсвича» Лиам Делап. На 53-й минуте Омари Жиру-Хатчинсон удвоил преимущество хозяев.
«Ипсвич» идёт на 18-м месте (15 очков), «Челси» занимает 4-е место (35 очков).
А так со справедливой победой Ипсвич!
У Челси моменты были конечно. Один Палмер два раза постучал штангу и перекладину. Но с такой реализацией этих моментов оказалось не достаточно, чтобы забить хотя бы один гол.
И вообще Челси, если по итогу сезона окажутся в пятерке я буду приятно удивлен.
Уж очень все сыро и не играбельные. Мареска выставил Феликса, Нкунку и Мадуеке сразу. Убрав Нету, Санчо и Джексона. И впридачу Санчеса. В надежде, что они отдохнут как бы в проходном матче с аутсайдером. Или еще по каким то своим тактико стратегическим причинам. Послушаем его, узнаем.
Плохо все, очень плохо.
А так со справедливой победой Ипсвич!
У Челси моменты были конечно. Один Палмер два раза постучал штангу и перекладину. Но с такой реализацией этих моментов оказалось не достаточно, чтобы забить хотя бы один гол.
И вообще Челси, если по итогу сезона окажутся в пятерке я буду приятно удивлен.
Уж очень все сыро и не играбельные. Мареска выставил Феликса, Нкунку и Мадуеке сразу. Убрав Нету, Санчо и Джексона. И впридачу Санчеса. В надежде, что они отдохнут как бы в проходном матче с аутсайдером. Или еще по каким то своим тактико стратегическим причинам. Послушаем его, узнаем.
Плохо все, очень плохо.
Чем-то надо объяснить поражение в матче.
Переживают игроки за Мишу, играют без радости...
Но вот начнет Мудрик играть, тогда дела в гору пойдут.
Но, думаю, отсутствие Мудрика не самая главная причина: здесь все сложнее. Ромы не хватает!!!
Вот кто команду держал, да ещё как! А эти жулики, на халяву получившие клуб, никогда не поймут ничего и опустят команду... Рому обижать нельзя, нельзя.
Бог все видит.
Чем-то надо объяснить поражение в матче.
Переживают игроки за Мишу, играют без радости...
Но вот начнет Мудрик играть, тогда дела в гору пойдут.
Но, думаю, отсутствие Мудрика не самая главная причина: здесь все сложнее. Ромы не хватает!!!
Вот кто команду держал, да ещё как! А эти жулики, на халяву получившие клуб, никогда не поймут ничего и опустят команду... Рому обижать нельзя, нельзя.
Бог все видит.