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«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

сегодня, 00:54
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в 19-м туре АПЛ (0:2).

Счёт в матче был открыт на уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 19-й минуте Жоэлинтон удвоил преимущество своей команды.

После этой игры МЮ идет на 14-м месте (22 балла), «Ньюкасл» находится на 5-й позиции (32 очка).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:27
МЮ когда наладит свою игру непонятно и тренер новый ,а толку нет.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:54
Подскажите ребята, какая команда из АПЛ играет по схеме Аморима? Она жизнеспособная в АПЛ?
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:51
Мне кажется при Тен хаге МЮ Был бы на 4ом месте. Потому что многие команды буксуют. При РВН наверно были бы на 5-6 месте
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:51
играть еще с Ливерпулем и Арсеналом)))
скоро
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:26
Сороки конечно молодцы!Но МЮ.... нет слов
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:13, ред.
Слишком много сенсационной риторики в новостях, посвящённых середняку АПЛ. По факту же никаких сенсаций. Нынче проигрыши и сливы МЮ - дело будничное, не вызывающее удивление и каких-либо эмоций. Клуб из Манчестера окончательно выпал из элиты мирового футбола и туда теперь вряд ли вернётся.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:46
Могли бы и получше сыграть, но не сыграли)))
YNWA
YNWA
сегодня в 06:55
OMG🤭🤣
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 06:49
Всё познается в сравнении. Скоро тен Хаг станет хорошим тренером.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:04
А я иного исхода и не ожидал.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 06:00
Аморим: «Я уже говорил: это будет долгий и тяжёлый путь»
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 02:36
Всегда переживал за МЮ...сэр Алекс сотворил такую незабвенную команду...а сейчас я хочу чтобы они вылетели в низшую лигу и их бросили все хозяева и спонсоры,может такое очищение пойдет на пользу и великий Манчестер Юнайтед возродится,хотя и не сразу
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 02:17, ред.
"Эффект" Авейру во всей красе.. Молчание "доктора" Моргана это подтверждает.. ☝️
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:07
Ван Нистелрой лучший тренер мю после Сафа)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:06
При Хаге хоть были камбэки с той же Виллой,уступая 0-2, выгрызали во втором тайме 3-2. Во втором тайме конечно вначале поднажали - но не повезло. Так что надо будет отшлифовывать мастерство. А сороки пожалуй использовали практически все свои моменты. Ещё парочку хотели с углового забить Онане,но камерунец был на чеку. Странно,что вместо тогг,что бы играть на выходах,он на ленточке зависает,как будто бы 11 метровый бьют.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:04
В Манчестере у клубов неприятности
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 00:56
Этот Мю можно спасти только следующим образом (и то не факт):
1) назначить тренером Роя Кина
2) дать ему шокер, паяльник, хлыст и дробовик
3) дать ему полную свободу действий
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:56
Так держать Ньюкасл Юнайтед!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:54
Игроки мю сливают тренера ради ТенХаага!)
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