«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

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сегодня, 00:54

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в 19-м туре АПЛ (0:2).

Счёт в матче был открыт на уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 19-й минуте Жоэлинтон удвоил преимущество своей команды.