«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в 19-м туре АПЛ (0:2).
Счёт в матче был открыт на уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 19-й минуте Жоэлинтон удвоил преимущество своей команды.
После этой игры МЮ идет на 14-м месте (22 балла), «Ньюкасл» находится на 5-й позиции (32 очка).
1) назначить тренером Роя Кина
2) дать ему шокер, паяльник, хлыст и дробовик
3) дать ему полную свободу действий
1) назначить тренером Роя Кина
2) дать ему шокер, паяльник, хлыст и дробовик
3) дать ему полную свободу действий