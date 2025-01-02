Опубликован список самых дорогих игроков мира с истекающими контрактами

Назван топ-10 самых дорогих игроков с истекающим контрактом по версии Transfermarkt.
В список вошли футболисты, которые 30 июня 2025 года могут стать свободными агентами.
1. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – 75 млн евро;
2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 55 млн;
3-4. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 50 млн;
3-4. Йозуа Киммих («Бавария») – 50 млн;
5-6. Джонатан Дэвид («Лилль») – 45 млн;
5-6. Лерой Сане («Бавария») – 45 млн;
7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 38 млн;
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 35 млн;
9. Джонатан Та («Байер») – 30 млн;
10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 28 млн.
Оставшиеся имена (имхо) будут в свободном доступе...
Оставшиеся имена (имхо) будут в свободном доступе...