Опубликован список самых дорогих игроков мира с истекающими контрактами

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сегодня, 09:41

Назван топ-10 самых дорогих игроков с истекающим контрактом по версии Transfermarkt.

В список вошли футболисты, которые 30 июня 2025 года могут стать свободными агентами.

1. («Ливерпуль») – 75 млн евро;

2. («Ливерпуль») – 55 млн;

3-4. («Бавария») – 50 млн;

3-4. («Бавария») – 50 млн;

5-6. («Лилль») – 45 млн;

5-6. («Бавария») – 45 млн;

7. («Тоттенхэм») – 38 млн;

8. («Манчестер Сити») – 35 млн;

9. («Байер») – 30 млн;

10. («Ливерпуль») – 28 млн.