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Опубликован список самых дорогих игроков мира с истекающими контрактами

сегодня, 09:41

Назван топ-10 самых дорогих игроков с истекающим контрактом по версии Transfermarkt.

В список вошли футболисты, которые 30 июня 2025 года могут стать свободными агентами.

1. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – 75 млн евро;

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 55 млн;

3-4. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 50 млн;

3-4. Йозуа Киммих («Бавария») – 50 млн;

5-6. Джонатан Дэвид («Лилль») – 45 млн;

5-6. Лерой Сане («Бавария») – 45 млн;

7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 38 млн;

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 35 млн;

9. Джонатан Та («Байер») – 30 млн;

10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 28 млн.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 16:33
...Саня так на первом и останется! Поможем! Хала Мадрид!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 14:17
Такие хорошие игроки и так мало стоят, за то за всякую шелупонь ценники в районе 150+ млн.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:17
Киммих, Дэвис и Трент - самые лакомые куски. За эту тройку жара в ТО будет знатная. Из остальных - Ваня Дейк тоже очень ликвиден, но он с Ливером стопудово переподпишет контракт.
Оставшиеся имена (имхо) будут в свободном доступе...
протон
протон ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 12:16
К ним бы еще вратаря топового и прям сборную мира можно собрать бесплатно...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:59
Каждый из них усилит любую, даже самую звездную, команду.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:52
Кто таких игроков просто так отпустит , бесплатно ☝️😉
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