Игроки МЮ ищут «крота», сливающего информацию из раздевалки

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сегодня, 16:25

Так, решения клуба по составу на матчи становились известны задолго до официальной огласки. Кто-то из стана команды передавал информацию третьим лицам.

Отмечается, что с этим сталкивался предыдущий главный тренер , а теперь в подобной ситуации находится .

По данным источника, звезды «Ман Юнайтед» «превратились в следопытов», пытаясь определить, кто виновен в утечке информации в СМИ .

Утверждается, что представители нескольких игроков после бесед со своими клиентами «знают, кто виноват».