Игроки МЮ ищут «крота», сливающего информацию из раздевалки

Так, решения клуба по составу на матчи становились известны задолго до официальной огласки. Кто-то из стана команды передавал информацию третьим лицам.
Отмечается, что с этим сталкивался предыдущий главный тренер Эрик тен Хаг, а теперь в подобной ситуации находится Рубен Аморим.
По данным источника, звезды «Ман Юнайтед» «превратились в следопытов», пытаясь определить, кто виновен в утечке информации в СМИ.
Утверждается, что представители нескольких игроков после бесед со своими клиентами «знают, кто виноват».
Лучше бы сказали какой процент получал Тен Хаг за переход того или иного футболиста, потому что некоторые трансферы вызывают вопросы.
Лучше бы сказали какой процент получал Тен Хаг за переход того или иного футболиста, потому что некоторые трансферы вызывают вопросы.