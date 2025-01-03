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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2024/2025

Игроки МЮ ищут «крота», сливающего информацию из раздевалки

сегодня, 16:25

Так, решения клуба по составу на матчи становились известны задолго до официальной огласки. Кто-то из стана команды передавал информацию третьим лицам.

Отмечается, что с этим сталкивался предыдущий главный тренер Эрик тен Хаг, а теперь в подобной ситуации находится Рубен Аморим.

По данным источника, звезды «Ман Юнайтед» «превратились в следопытов», пытаясь определить, кто виновен в утечке информации в СМИ.

Утверждается, что представители нескольких игроков после бесед со своими клиентами «знают, кто виноват».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:20
Нашли крайнего в неудачах клуба 😁 если этот человек вообще существует
Michael James Owen
Michael James Owen
сегодня в 21:12
игрокам мю не кротов надо искать, а играть нормально
7969vvsxk3e8
7969vvsxk3e8
сегодня в 20:36
Все по очереди, что бы никто не догадался кто.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 19:44
Бруну, как пить дать)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 18:08
особенно Онана и Антони.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:08
так говорили же грызуны атаковали Театр Комедии,даже спец службы никак не могут их вывести.
shur
shur ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 17:31
...эврика,он и есть крыса!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:21
Надо устроит втёмную вслепую)))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 17:16
Ищут одного, а там могут быть несколько.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:13, ред.
Труднее найти , кто там не крот.
Судя по тому, как играют, - одни предатели на поле.
allemz
allemz
сегодня в 16:57
По-любому Рэшфорд, главная обиженка в клубе))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 16:48
А мы удивляемся, что это у МЮ ни игры, ни результатов. А они в мафию играют вместо футбола.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:43
"Утверждается, что представители нескольких игроков после бесед со своими клиентами «знают, кто виноват»." - Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу...)))
shur
shur ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 16:42
...Маразм крепчал, их хоть на изнанку выверни,играть лучше не будут! Одно радует,хотя думать стали,не на поле,а голые в раздевалке!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 16:30
А что в раздевалке может такого ценного, что это влияет на результаты матчей.
Лучше бы сказали какой процент получал Тен Хаг за переход того или иного футболиста, потому что некоторые трансферы вызывают вопросы.
fw4v94xbtccj
fw4v94xbtccj
сегодня в 16:27
Они бы лучше тренироваться шли
Гость
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