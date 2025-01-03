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Клубы Ла Лиги готовы подать в суд в случае регистрации Ольмо и Пау Виктора

сегодня, 11:20

Клубы Ла Лиги готовы подать в суд в случае регистрации в «Барселоне» футболистов Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

Как сообщает источник, несколько клубов сообщили Ла Лиге о готовности обратиться в суд, чтобы признать текущий розыгрыш чемпионата Испании недействительным в случае, если руководство лиги согласится на давление со стороны президента «блауграны» Жоана Лапорты с целью регистрации игроков.

«Барселона» располагается на третьей строчке турнирной таблицы испанской Ла Лиги, в активе команды немецкого наставника Ханс-Дитера Флика 38 очков по итогам 19 туров.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:29
Кажется в футбольной испании намечается знатная заварушка)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:24
Если зарегистрируют, то сделают это по закону наверно))
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