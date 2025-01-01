Испанская федерация поддержала Ла Лигу в конфликте с «Барселоной»

1735747005

вчера, 18:56

Испанская федерация футбола поддержала решение Ла Лиги не разрешать «Барселоне» заявить на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.

Как отмечает издание AS, федерация будет придерживаться линии, намеченной ее вице-президентом Хавьером Тебасом, главой Ла Лиги, и «не будет выполнять просьбу „Барселоны" относительно Дани Ольмо и Пау Виктора».

На этом настаивают источники из федерации, признавая, что «после всех усилий, которые потребовались для восстановления отношений с Ла Лигой, не все мосты могут быть взорваны из-за вопроса, который, к тому же, регулируется правилами». По мнению федерации, именно «Барса» сама виновата в сложившейся ситуации, так как должна была соблюдать финансовые правила.