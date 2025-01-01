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Испанская федерация поддержала Ла Лигу в конфликте с «Барселоной»

вчера, 18:56

Испанская федерация футбола поддержала решение Ла Лиги не разрешать «Барселоне» заявить на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.

Как отмечает издание AS, федерация будет придерживаться линии, намеченной ее вице-президентом Хавьером Тебасом, главой Ла Лиги, и «не будет выполнять просьбу „Барселоны" относительно Дани Ольмо и Пау Виктора».

На этом настаивают источники из федерации, признавая, что «после всех усилий, которые потребовались для восстановления отношений с Ла Лигой, не все мосты могут быть взорваны из-за вопроса, который, к тому же, регулируется правилами». По мнению федерации, именно «Барса» сама виновата в сложившейся ситуации, так как должна была соблюдать финансовые правила.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:16
    lotsman
    lotsman
    вчера в 22:08
    Решили совсем утопить Барселону .
    drug01
    drug01
    вчера в 21:29
    Добрый вечер дорогие коллеги! Вчера мы закончили очередной месяц нашего конкурса прогнозов СОККЕР. Хотелось узнать с какого года он существует? Для меня участие в конкурсе это главное лекарство от моей старческой болезни! Отмечу, что в последнее время больше всех бушует Протон. Да игры в группах часто заканчиваются в середине месяца,а последнею соломинку Заболотного ухватить сложно. К стати хочу поздравить игрока Хавбек моего одноклубника в успешной игре за декабрь месяц. Среди игроков хочу отметить- shlomo, LOpp, STVA-1, stanichnik, ssspartak, Шуля771, Байкал-38, Форвард ь, ДСА и конечно моего спорщика Ангел неБесГрешен всем огромное спасибо за игру. Но со временем многие игроки пропадают например КЭТИК был. А вот Дед за Цска ставки не ставит, но часто пишет в комментариях за что ему большое спасибо! Подводя итоги года хочу предложить просто любить наш СОККЕР, быть чуть уважительнее друг к другу и пожелать всем удачных прогнозов, Спасибо!!!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 21:15
    да, сине-гранатовые оказались в толстой черной полосе
    shur
    shur
    вчера в 21:08
    ...понимая проблемы Барсы,воспользуюсь моментом, хочу искренне
    поздравить болельщиков сайта, нет - всех болельщиков Клуба Реал
    Мадрид!!! Загадал самое заветное желание для любимой команды
    в Новом 2025 году! Здоровья и всех благ и качественного футбола!!!
    sv_1969
    sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 20:56
    26 декабря на известном сайте было сказано: Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Даниэль Ольмо вместе со своим агентом прибыл в английский город Манчестер. Об этом сообщили в BBC. Переход будет бесплатным
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:52
    Попала Барса конкретно!Думаю должны винить только себя
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 20:21
    Вот Барселона и попала... Уже и на штрафы денег нет... Или на взятки? Обложили со всех сторон, прямо как дичь...
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 20:17
    Футболисты типа играть не будут...
    Маг_тм
    Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 19:52
    Не будут, если Ольмо перейдет в другую команду. ну или надо подождать пол года, чтобы постараться зарегистрировать его летом
    a-league
    a-league
    вчера в 19:41, ред.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 19:08
      все по правилам испанской лиги.
      ну а Барса будет платить всю зарплату Ольмо по контракту.
      до 2030 года.
      Гость
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