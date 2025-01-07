Главный тренер «Милана» разбил телевизор в перерыве матча

Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович после победы в финале Суперкубка Италии над «Интером» рассказал о разбитом главным тренером «россонери» Сержиу Консейсау телевизоре.
К счастью, у Консейсау была лихорадка, иначе кто знает, сколько телевизоров он бы разбил.
По информации источника, это произошло в перерыве полуфинальной игры турнира с «Ювентусом». Португальский специалист, недовольный игрой команды в первом тайме, ударил по телевизору в раздевалке, после чего тот упал на пол. При этом у Консейсау к тому моменту поднялась температура.
Думаю, про ЛЧ, в этом году мечтать не следует- Милан еще сырой...
Думаю, про ЛЧ, в этом году мечтать не следует- Милан еще сырой...
Главный тренер разбил телевизор, надо срочно мерить ему температуру, ибо...
Поговариваю, что чуть ли до смирительной рубашки дело не дошло.
Главный тренер разбил телевизор, надо срочно мерить ему температуру, ибо...
Поговариваю, что чуть ли до смирительной рубашки дело не дошло.
спрячьте телевизоры и на всякий случай, ноутбуки.
спрячьте телевизоры и на всякий случай, ноутбуки.
Попробовал бы вот такой сломать)) Когда его бьешь, он наоборот лучше показывал))
Попробовал бы вот такой сломать)) Когда его бьешь, он наоборот лучше показывал))