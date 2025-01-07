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Главный тренер «Милана» разбил телевизор в перерыве матча

сегодня, 19:37

Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович после победы в финале Суперкубка Италии над «Интером» рассказал о разбитом главным тренером «россонери» Сержиу Консейсау телевизоре.

К счастью, у Консейсау была лихорадка, иначе кто знает, сколько телевизоров он бы разбил.

По информации источника, это произошло в перерыве полуфинальной игры турнира с «Ювентусом». Португальский специалист, недовольный игрой команды в первом тайме, ударил по телевизору в раздевалке, после чего тот упал на пол. При этом у Консейсау к тому моменту поднялась температура.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:53
Милану бы надо вычислить этот источник информации...
6dxrfc6wmfwx
6dxrfc6wmfwx
сегодня в 20:45
Он в минуту телевизор зарабатывает, не велик ущерб.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:27
ЛЧ не выиграет- это не с мандражирующим Интером играть, там соперники покруче, хотя, и их тоже можно побеждать. Причин много. Даже вчера было видно, какие страшные разрывы были в центре поля у Милана, а это называется- отсутствие организации игры, и её, за месяц другой не выстроить, нужно время... После Фонсеки надо тщательно всё перевернуть и вычищать. Кроме того, прессинг Милана, тоже не вечный, все игры проводить в таком режиме очень сложно, а ведь во многом, именно прессингом, вчера Милан душил соперника. Да были разрезающие передачи, появилась направленность в атаке, игровая мысль, но всё это еще надо укрепить и закрепить. А главное- надо проверить, насколько, долговечная эта привлекательная игровая модель нового тренера, и не был ли вчерашний матч удачным стечением обстоятельств и неготовностью соперника.
Думаю, про ЛЧ, в этом году мечтать не следует- Милан еще сырой...
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:19
Согласен). Да и весили они, как стиральная машина. Ели вдвоем заносили в дом. )).
sihafazatron
sihafazatron ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:17
Это точно! Такой "аппарат" и Ибра может не сломал бы))
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 20:14
Действительно, и такое бывало. А еще, помню, вместо антенны тонкий провод в антенное гнездо ставили и показывал два канала. Бывало и вилку кухонную алюминиевую в наконечник)))
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 20:13
А по-другому никак)))) пассатижи всегда около телека были))
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:09
Такой сломаешь)))Помню в детстве у нас был телевизор Рекорд ч/Б. ламповый. Так действительно по нему стучали, и он показывал отлично. ))
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:57
И передачи пасатижами переключались)))
Вещий
Вещий
сегодня в 19:55
Как всегда... нашелся крайний.... и это оказался телевизор.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:51
И возможно телепередачу с Петросяном увидел бы )
gva8wxgwsn2g
gva8wxgwsn2g
сегодня в 19:50
Хвала докторам Милана, знают свою работу.
Главный тренер разбил телевизор, надо срочно мерить ему температуру, ибо...
Поговариваю, что чуть ли до смирительной рубашки дело не дошло.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:43
если так дела хорошо пойдут, то Консейсау и ЛЧ выиграет в этом сезоне.
спрячьте телевизоры и на всякий случай, ноутбуки.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:39
Телевизоры нынче хиленькие.
Попробовал бы вот такой сломать)) Когда его бьешь, он наоборот лучше показывал))
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