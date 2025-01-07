Главный тренер «Милана» разбил телевизор в перерыве матча

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сегодня, 19:37

Советник владельцев «Милана» после победы в финале Суперкубка Италии над «Интером» рассказал о разбитом главным тренером «россонери» телевизоре.

К счастью, у Консейсау была лихорадка, иначе кто знает, сколько телевизоров он бы разбил.

По информации источника, это произошло в перерыве полуфинальной игры турнира с «Ювентусом». Португальский специалист, недовольный игрой команды в первом тайме, ударил по телевизору в раздевалке, после чего тот упал на пол. При этом у Консейсау к тому моменту поднялась температура.