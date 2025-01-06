Черчесов может встретиться с новым руководством КФФ в ближайшее время

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вчера, 23:55

Главный тренер сборной Казахстана на днях вылетает в эту страну по рабочим вопросам. Среди них — возможная встреча с новым руководством Казахстанской федерации футбола ( КФФ ).

Президент КФФ сменился в конце 2024 года. Предыдущий глава федерации Адилет Барменкулов, который пригласил Черчесова, покинул свою должность в ноябре по собственному желанию.

Новым руководителем федерации после победы на выборах 20 декабря стал Марат Омаров.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. На групповом этапе Лиги наций команда проиграла 5 из 6 матчей, пропустив 15 голов и не забив ни одного.