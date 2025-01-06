Черчесов может встретиться с новым руководством КФФ в ближайшее время

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на днях вылетает в эту страну по рабочим вопросам. Среди них — возможная встреча с новым руководством Казахстанской федерации футбола (КФФ).
Президент КФФ сменился в конце 2024 года. Предыдущий глава федерации Адилет Барменкулов, который пригласил Черчесова, покинул свою должность в ноябре по собственному желанию.
Новым руководителем федерации после победы на выборах 20 декабря стал Марат Омаров.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. На групповом этапе Лиги наций команда проиграла 5 из 6 матчей, пропустив 15 голов и не забив ни одного.
Не встретиться, а увидется..
Не с новым, а очередным..
Не в ближайшее, а в скором..
Не приедет, а прилетит..
Не в страну, а государство..
Не по рабочим, а по текущим,
И не ответам, а моментам..
Не встретиться, а увидется..
Не с новым, а очередным..
Не в ближайшее, а в скором..
Не приедет, а прилетит..
Не в страну, а государство..
Не по рабочим, а по текущим,
И не ответам, а моментам..