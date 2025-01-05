Linkin Park выступят в перерыве финала Лиги чемпионов в Мюнхене

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сегодня, 17:45

Американская рок-группа Linkin Park выступит в перерыве финального матча Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Финал турнира пройдёт 31 мая на домашнем стадионе «Баварии» «Альянц Арена» в Мюнхене.

Linkin Park приостановили деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона. В сентябре 2024 года группа воссоединилась, представив новых участников.