Linkin Park выступят в перерыве финала Лиги чемпионов в Мюнхене

Американская рок-группа Linkin Park выступит в перерыве финального матча Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Финал турнира пройдёт 31 мая на домашнем стадионе «Баварии» «Альянц Арена» в Мюнхене.
Linkin Park приостановили деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона. В сентябре 2024 года группа воссоединилась, представив новых участников.
Я сам в подростковом тащился от них, но Честер, при всём уважении к нему, это не основатель группы
Я сам в подростковом тащился от них, но Честер, при всём уважении к нему, это не основатель группы