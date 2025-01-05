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Linkin Park выступят в перерыве финала Лиги чемпионов в Мюнхене

сегодня, 17:45

Американская рок-группа Linkin Park выступит в перерыве финального матча Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Финал турнира пройдёт 31 мая на домашнем стадионе «Баварии» «Альянц Арена» в Мюнхене.

Linkin Park приостановили деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона. В сентябре 2024 года группа воссоединилась, представив новых участников.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 19:24, ред.
Люди думают что Честер и есть Линкин Парк, но предыстория совсем другая, костяк группы уже был сформирован до него и они просто искали вокалиста и им оказался Честер, и как никрути, почти тот же костяк будет и дальше существовать и к тому же у них новая вокалистка.
Я сам в подростковом тащился от них, но Честер, при всём уважении к нему, это не основатель группы
shur
shur
сегодня в 18:16
...а как понять в перерыве, для меня пока идёт классный футбол,других развлечений не существует..............!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 18:13
...вспомним их поимённо: "Битлс"- без Джона, "Лед Зеппелин"- без
Бонэма," Квин" без Меркури, "Назарет" без Маккаферти, "Двери" без
Моррисона, "Экспириенс" без Джими Хэндрикса......!!!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 17:59
Linkin Park - это конечно легендарная группа, но после смерти Честера Беннингтона, умер и Linkin Park (в творческом смысле конечно). И все выступления современного Linkin Park, - это не больше чем попытка заработать на имени покойного Честера.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:54, ред.
Linkin Park к сожалению уже больше нигде и никогда не выступят, выступить могут наплевавшие на чувство уважения и благодарности крысёныши пиарящиеся на достоянии умершего человека. Вот им по заслугам 10-15 минут времени на разогреве у футболистов, и этого они правда не достойны с этим названием. Они должны понимать что они там выступят только благодаря человеку которого уже нет в живых и только благодаря этому названию ставшему популярным благодаря ему, без него бы никто и никогда не узнал этот гаражный коллективчик
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:49
А что, в Европе закончились рок-группы?
Гость
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