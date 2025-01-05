Игрок «Барселоны» отблагодарил волонтёра «Барбастро»

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сегодня, 11:59

Центральный защитник «Барселоны» решил отблагодарить человека, который помог «Барбастро» подготовиться к проведению матча Кубка Испании.

72-летний мужчина по имени Хосе раскрашивал трибуны на домашнем стадионе клуба. Футболист каталонской команды является сыном плотника, он вырос в скромной семье и знает, сколько труда и самоотдачи требуют такие профессии, и захотел, чтобы его футболка досталась именно этому человеку.

«Барбастро» в своём аккаунте в Сети «X» отметил жест футболиста, написав: «Хосе заслужил этот подарок».