Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил о судейской ошибке в матче с «Тоттенхэмом».
Я думаю, было совершенно очевидно, что это вторая желтая карточка. Но минуту спустя Бергуолл забил победный гол. По моему мнению, судья допустил ошибку, и я сказал ему об этом. Он не считает это ошибкой, но, по-моему, это было совершенно очевидно. Есть лайнсмен, четвертый судья, есть ВАР, главный арбитр, но он все равно не получил вторую желтую карточку. Я не говорю, что это причина, по которой мы проиграли сегодня, но это был важный момент игры.
«Ливерпуль» проиграл первый матч полуфинала Кубка лиги со счетом 0:1 – единственный гол забил Лукас Бергуолл на 86-й минуте.
Незадолго до этого шведский футболист, у которого уже была желтая карточка, сфолил на защитнике «красных» Константиносе Цимикасе. Грек еще не вернулся на поле, когда Бергуолл забивал гол.