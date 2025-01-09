Ван Дейк заявил о судейской ошибке в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник «Ливерпуля» заявил о судейской ошибке в матче с «Тоттенхэмом».

Я думаю, было совершенно очевидно, что это вторая желтая карточка. Но минуту спустя Бергуолл забил победный гол. По моему мнению, судья допустил ошибку, и я сказал ему об этом. Он не считает это ошибкой, но, по-моему, это было совершенно очевидно. Есть лайнсмен, четвертый судья, есть ВАР, главный арбитр, но он все равно не получил вторую желтую карточку. Я не говорю, что это причина, по которой мы проиграли сегодня, но это был важный момент игры.