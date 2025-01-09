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Ван Дейк заявил о судейской ошибке в матче с «Тоттенхэмом»

вчера, 09:48
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил о судейской ошибке в матче с «Тоттенхэмом».

Я думаю, было совершенно очевидно, что это вторая желтая карточка. Но минуту спустя Бергуолл забил победный гол. По моему мнению, судья допустил ошибку, и я сказал ему об этом. Он не считает это ошибкой, но, по-моему, это было совершенно очевидно. Есть лайнсмен, четвертый судья, есть ВАР, главный арбитр, но он все равно не получил вторую желтую карточку. Я не говорю, что это причина, по которой мы проиграли сегодня, но это был важный момент игры.

«Ливерпуль» проиграл первый матч полуфинала Кубка лиги со счетом 0:1 – единственный гол забил Лукас Бергуолл на 86-й минуте.

Незадолго до этого шведский футболист, у которого уже была желтая карточка, сфолил на защитнике «красных» Константиносе Цимикасе. Грек еще не вернулся на поле, когда Бергуолл забивал гол.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ c64g23wnk8p7 (раскрыть)
вчера в 12:03
У кого свисток, тот и прав)...
lotsman
lotsman
вчера в 11:02
Причину проигрыша надо прежде всего искать в своей игре.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:47, ред.
Справедливым Ваня Дейк хочет быть?
Пусть он тогда шею намылит Цимикасу, Диасу, Нуньесу, Алиссону и всей остальной кодле ливерпульских распи*дяев.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:41
Когда не получается игра, легче всего попытаться найти виноватого на стороне. Именно этим сейчас занимается Ван Дайк. Зря он это делает - причина неудачи в неважной игре Ливерпуля. Все ошибки можно исправить в ответной игре, ведь она домашняя... А дома, как известно, стены помогают...
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 10:12
Вчера Ван Дэйку тоже должны были минимум ЖК давать за удар шипами, но судья проглядел
c64g23wnk8p7
c64g23wnk8p7
вчера в 10:09
Судья всегда прав,игрок тоже всегда прав, неправ свисток и жесты рук,а мозги всегда правы
allemz
allemz
вчера в 10:05
Да ладно, сколько в пользу ливерных закрывали глаза, пусть и шпорам немного перепадет
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:05
Надо было просто забивать самим , тогда бы и не было вопросов и к судейству .
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