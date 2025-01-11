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Гвардиола отреагировал на слухи о том, что Уокер может покинуть клуб

вчера, 11:35

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию о том, что к защитнику «горожан» Кайлу Уокеру проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.

Кайл Уокер продолжит карьеру в Саудовской Аравии? Я не знаю об этом ничего. Возможно, он не играет столько минут, сколько играл в прошлом. Рико Льюис играет очень хорошо, и, конечно, центральные защитники и Йошко (Гвардиол). Я решаю, сколько он будет играть.

Напомним, Уокер выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 34-летний правый защитник сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых получил три жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется крайним защитником «Ноттингем Форест».

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:54
Уокер в этом сезоне очень плох и допускает много ошибок.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:39
Да его время прошло. Ещё летом надо было отпускать
Гость
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