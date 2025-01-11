«Интер» рассматривает возможность подписания Доннаруммы

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вчера, 09:31

«Интер» следит за вратарём ПСЖ . «Нерадзурри» рассматривают возможность приобретения футболиста предстоящим летом.

Напомним, Доннарумма выступает за ПСЖ с июля 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний голкипер сыграл 17 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей и 6 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Интера».