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«Интер» рассматривает возможность подписания Доннаруммы

вчера, 09:31

«Интер» следит за вратарём ПСЖ Джанлуилджи Доннаруммой. «Нерадзурри» рассматривают возможность приобретения футболиста предстоящим летом.

Напомним, Доннарумма выступает за ПСЖ с июля 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний голкипер сыграл 17 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей и 6 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Интера».

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 22:59
Чушь . Нам приписывают интерес и к Коште и к Ремиро и к Кобелю и Мерет возможно придет , но вряд ли это всё , у Интера казна пуста практически.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:24
Может сразу Матфея? Он же лучше Румы ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:02
Неплохо отметили интеристы Новый Год....)
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 13:20


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a-league
a-league
вчера в 12:45
ПСЖ сначала надо бы дома уверенно слить Сент-Этьену ....
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:24
Интересная новость. Если эта сделка свершится, то получается. что Сафонов может стать основным кипером ПСЖ?
shur
shur ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 10:37, ред.
....будем надеяться никак ДоннуАнну...!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:37
Спасибо за ответ! Я знал к кому обратиться)))) да будет любопытно поглядеть на него в АПЛ.
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:35
Скажу так, если честно, сам узнал о нем только после его перехода в Ланс, т.к не особо слежу за Узбекским футболом, смотрю только матчи сборной, ну и молодежки! А вот по игре за Ланс скажу так, у него есть как плюсы, так и минусы, но от минусов со временем можно избавиться, набравшись опыта так сказать!
Резкий, скоростной, хорошо страхует, для своего возраста и комплекции довольно хорошо чувствует себя в борьбе, но слабоват против игроков типа Доку, которые резко меняют направление движения, хотя в недавнем матче кубка Франции он съел и Дуэ, и Барколя, но вот Хакими его погонял).
Пока как то так...) будем дальше наблюдать за ним, надеюсь не будет банку греть у вас
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 10:22
Ну если он решил помимо свей карьеры еще и свою психику уничтожить,то тут лучше варианта не придумаешь )))...будучи "россонери" и перейти в стан главных соперников...это еще постараться нужно чтобы найти наилучший способ себе врагов нажить,его просто загнобят в славном городе северной Италии)))
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:20
Слушай, вопрос есть к тебе. Может просветишь, если осведомлен. МС подписывает узбекского защитника из Ланса, вроде бы за 40 лямов. В двух словах что за парень такой? Стоит ли этих денег?
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:17
Здравствуйте, Володя! Благодарю, и Вас с прошедшим НГ и Рождеством! Да, думаю через годик другой он будет в большом клубе, а Тулуза хорошо заработает с его продажи!
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:13
Привет Саркис!))
Да ты прав, там многие игроки проходили такой пусть по командам сериала))) но Долларума из Милана очень плохо ушел, Миланисты его явно недолюбливают))
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:07, ред.
Приветствую Саркис! С Прошедшим НГ! Рест конечно лакомый кусочек! Но он уже щас стоит 18 млн и контракт до 2028 года! Думаю там 40 млн не обойдешься!
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:56
Приветствую дружище!
Ну для них там это нормально, там круговорот игроков из Интера Милана и Юве это уже норма))) раньше бы устроили адский приём, а сейчас разок пошумят и всё
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:54
Зоммер конечно качественный кипер, но уже возрастной и замену ему нужно искать уже сейчас. Доннарума конечно хороший вариант, но он слабо играет ногами, а для футбола Индзаги это большой минус! Интеру стоит попытаться урвать у Тоттенхэма Викарио, как раз у шпор есть интерес к Фратези, может договорятся! Еще из более опытных можно рассмотреть Давида Сорию из Хетафе, он и ногами хорошо играет и с реакцией проблем нет. А если рассматривать молодого кипера, то я бы посоветовал Гийома Реста из Тулузы! Парень станет топчиком! Там и реакция, и прыгучесть, и игра ногами всё на очень хорошем уровне для 19-ти летнего паренька! По манере игры похож на Миньяна!
galem72
galem72
вчера в 09:45
Тогда фанаты Милана примут его в СериАле с самыми "тёплыми" чувствами.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:35
Не самая лучшая идея после Милана брать идти в Интер
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