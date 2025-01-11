«Интер» рассматривает возможность подписания Доннаруммы

«Интер» следит за вратарём ПСЖ Джанлуилджи Доннаруммой. «Нерадзурри» рассматривают возможность приобретения футболиста предстоящим летом.
Напомним, Доннарумма выступает за ПСЖ с июля 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний голкипер сыграл 17 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей и 6 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Интера».
Резкий, скоростной, хорошо страхует, для своего возраста и комплекции довольно хорошо чувствует себя в борьбе, но слабоват против игроков типа Доку, которые резко меняют направление движения, хотя в недавнем матче кубка Франции он съел и Дуэ, и Барколя, но вот Хакими его погонял).
Пока как то так...) будем дальше наблюдать за ним, надеюсь не будет банку греть у вас
Резкий, скоростной, хорошо страхует, для своего возраста и комплекции довольно хорошо чувствует себя в борьбе, но слабоват против игроков типа Доку, которые резко меняют направление движения, хотя в недавнем матче кубка Франции он съел и Дуэ, и Барколя, но вот Хакими его погонял).
Пока как то так...) будем дальше наблюдать за ним, надеюсь не будет банку греть у вас