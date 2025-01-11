Один из лучших бомбардиров Бундеслиги близок к переходу в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» близок к подписанию нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша. Переговоры между клубами проходят в позитивном ключе. На следующей неделе «горожане» планируют официально оформить трансфер. С Мармушем уже согласованы условия личного контракта. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола видит в египтянине идеальную замену Хулиану Альваресу.
Напомним, Мармуш выступает за «Айнтрахт» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может подписать узбекского защитника «Ланса».
Ярко и мощно раскрылся в этом сезоне этот 25-летний египетский форвард. Мармуш и раньше моментами зажигал, но был всё же нестабилен. А сейчас он сильно прибавил и вышел на довольно высокий уровень.Энергичный, взрывной, скоростной техничный форвард, очень хорошо бьёт штрафные. Отлично видит
поле и неплохо ассистирует, статистика его действительно впечатляет. Будет интересно наблюдать за ним в АПЛ, если его переход в МС состоится.
Ярко и мощно раскрылся в этом сезоне этот 25-летний египетский форвард. Мармуш и раньше моментами зажигал, но был всё же нестабилен. А сейчас он сильно прибавил и вышел на довольно высокий уровень.Энергичный, взрывной, скоростной техничный форвард, очень хорошо бьёт штрафные. Отлично видит
поле и неплохо ассистирует, статистика его действительно впечатляет. Будет интересно наблюдать за ним в АПЛ, если его переход в МС состоится.