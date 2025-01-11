Один из лучших бомбардиров Бундеслиги близок к переходу в «Манчестер Сити»

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вчера, 11:22

«Манчестер Сити» близок к подписанию нападающего «Айнтрахта» . Переговоры между клубами проходят в позитивном ключе. На следующей неделе «горожане» планируют официально оформить трансфер. С Мармушем уже согласованы условия личного контракта. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола видит в египтянине идеальную замену Хулиану Альваресу.

Напомним, Мармуш выступает за «Айнтрахт» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может подписать узбекского защитника «Ланса».