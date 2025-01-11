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Один из лучших бомбардиров Бундеслиги близок к переходу в «Манчестер Сити»

вчера, 11:22

«Манчестер Сити» близок к подписанию нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша. Переговоры между клубами проходят в позитивном ключе. На следующей неделе «горожане» планируют официально оформить трансфер. С Мармушем уже согласованы условия личного контракта. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола видит в египтянине идеальную замену Хулиану Альваресу.

Напомним, Мармуш выступает за «Айнтрахт» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может подписать узбекского защитника «Ланса».

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Все комментарии
Vea
Vea
вчера в 15:46
Игроки из Айнтрахта ни о чём в других клубах.
sv_1969
sv_1969 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 15:08
Согласен!Но в середине у них пожар сейчас
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:54
Ну вот, похоже и появился наследник великого Салаха?)
Ярко и мощно раскрылся в этом сезоне этот 25-летний египетский форвард. Мармуш и раньше моментами зажигал, но был всё же нестабилен. А сейчас он сильно прибавил и вышел на довольно высокий уровень.Энергичный, взрывной, скоростной техничный форвард, очень хорошо бьёт штрафные. Отлично видит
поле и неплохо ассистирует, статистика его действительно впечатляет. Будет интересно наблюдать за ним в АПЛ, если его переход в МС состоится.
Ron09
Ron09
вчера в 13:48
Айнтрах играя только на одного человека впереди прям как на заводе штампуют нападающих только они почти все мгновенно вянут переходя куда нибудь...
Себастьян Аллер 50 млн Вест Хэм
Лука Йович 65 млн Реал Мадрид
Андре Сильва 23 млн Лейпциг
Рандаль Коло-Муани 95 млн ПСЖ
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:42
Вот и "Золотой ключик" нашли от неудач тренерского гения!
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:39
Сити начал перестойку по ходу сезона...а что, мудрое решение. Финансы позволяют, почему бы и не усилиться, тем более исправить ситуацию и спасти сезон еще реально. Мармуш резкий, взрывной игрок, прибавит разнообразия в атаке.
Comentarios
Comentarios ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:23
Да и вратарская позиция не фонтан
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:08
Хорошего опорника надо в первую очередь
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:44
Дорогие нынче омары...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:31
Этот парень может выстрелить в АПЛ!))
Но сити все же на другую позицию нужно усиление в первую очередь.
Гость
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