Будущее Фати в «Барселоне» остаётся под вопросом

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вчера, 10:13

Будущее нападающего «Барселоны» по-прежнему остаётся туманным. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик показал, что не рассчитывает на игрока, не выпустив его на поле в матче полуфинала Суперкубка Испании. Напомним, летом Фати отказался покидать «Барселону». Помня это, клуб не давит на вингера и даёт ему самому принять решение относительно своего будущего. Однако уход Фати позволил бы «Барселоне» значительно сократить зарплатную ведомость.

Контракт 22-летнего левого вингера с «сине-гранатовыми» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Фати сыграл 8 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает испанца гвинейского происхождения в 10 миллионов евро.

Ранее стало известно, в какой клуб Фати может перейти на правах аренды.