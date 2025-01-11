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Будущее Фати в «Барселоне» остаётся под вопросом

вчера, 10:13

Будущее нападающего «Барселоны» Ансу Фати по-прежнему остаётся туманным. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик показал, что не рассчитывает на игрока, не выпустив его на поле в матче полуфинала Суперкубка Испании. Напомним, летом Фати отказался покидать «Барселону». Помня это, клуб не давит на вингера и даёт ему самому принять решение относительно своего будущего. Однако уход Фати позволил бы «Барселоне» значительно сократить зарплатную ведомость.

Контракт 22-летнего левого вингера с «сине-гранатовыми» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Фати сыграл 8 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает испанца гвинейского происхождения в 10 миллионов евро.

Ранее стало известно, в какой клуб Фати может перейти на правах аренды.

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Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 15:11
Вилел его пару раз в игре - ну вообще ничего интересного
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:26
Очень способным игроком был, травмы подкосили его.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:25
Надо продавать его и дело с концом... Барселона в долгах, как в шелках - рано или поздно кредиторы потребуют возвратить деньги. Лучше это делать не торопясь, чтобы не пришлось спешно продавать ведущих игроков по бросовым ценам.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:16
Куда-нибудь пристроят "будущего Месси")))
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