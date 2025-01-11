ПСЖ и «Астон Вилла» могут обменяться футболистами

ПСЖ заинтересован в подписании нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана.
Как сообщается, между командами может произойти обмен, в результате которого парижанам придется доплатить определённую сумму.
Английский клуб хочет подписать полузащитника ПСЖ Марко Асенсио, поэтому команды могут обменяться игроками.
Асенсио универсал центра с распрекрасным мышлением..., которому, как и Иско, просто "повезло" в одно время оказаться в Реале с Модричем, Каземиро и Кроосом...После ухода Веррати у ПСЖ, кроме него, мозгов в середине поля нет.
Асенсио универсал центра с распрекрасным мышлением..., которому, как и Иско, просто "повезло" в одно время оказаться в Реале с Модричем, Каземиро и Кроосом...После ухода Веррати у ПСЖ, кроме него, мозгов в середине поля нет.
Дюран- молодой талант.
Асенсио- сбитый летчик, причем стеклянный.
Дюран- молодой талант.
Асенсио- сбитый летчик, причем стеклянный.