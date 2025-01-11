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ПСЖ и «Астон Вилла» могут обменяться футболистами

сегодня, 00:50

ПСЖ заинтересован в подписании нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана.

Как сообщается, между командами может произойти обмен, в результате которого парижанам придется доплатить определённую сумму.

Английский клуб хочет подписать полузащитника ПСЖ Марко Асенсио, поэтому команды могут обменяться игроками.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:36, ред.
Молодой талант ?! Брось. Чел. 2 полных года в Вилле и только 6 голов. Молодые таланты это Холланд, Палмер, Мусиала, Ямаль и еже с ними. А этот мальчик даже на середняка не тянет. В Вилле не дураки сидят, коль сбагрить его желают...

Асенсио универсал центра с распрекрасным мышлением..., которому, как и Иско, просто "повезло" в одно время оказаться в Реале с Модричем, Каземиро и Кроосом...После ухода Веррати у ПСЖ, кроме него, мозгов в середине поля нет.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:18
Осталось только футболистов спросить...
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 07:06
Ты серьезно?
Дюран- молодой талант.
Асенсио- сбитый летчик, причем стеклянный.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:39
Какая то уж мудрёная схема...)
YNWA
YNWA
сегодня в 03:09
Не думаю что в вилле такие уж совсем идиоты сидят!
FruttyPups
FruttyPups ответ 3jbmphr7rfd9 (раскрыть)
сегодня в 02:35
спасибо, исправили.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:18
Могут обменять и сделать это две большие разницы
3jbmphr7rfd9
3jbmphr7rfd9
сегодня в 02:11, ред.
Правильно писать либо "обменять футболистов", либо "обменяться футболистами"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:25
Что-то совсем не верится.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:22
Менять Асенсио на кота в мешке..., а впрочем - это ПСЖ. Тут всё реально.
протон
протон
сегодня в 01:05
А почему ПСЖ не хочет взять Дэвида из Лиллья? У него истекает контракт, он не старый, в Лиги 1 херачит пачками. Как по мне канадец шикарен.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:55
Посмотрим чем это всё закончится.
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