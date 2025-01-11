Рэшфорд может стать одноклубником Головина

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вчера, 11:02

«Монако» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» . Монегаски включили игрока в шорт-лист на зимнее трансферное окно и готовы сделать конкретное предложение. В «Монако» считают, что англичанин способен усилить команду. Ещё одним плюсом для французов является то, что в Монако нет подоходного налога, что может сыграть на руку клубу с точки зрения покрытия заработной платы Рэшфорда, которая составляет более 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, 27-летний левый вингер — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне Рэшфорд сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

Ранее в «Милане» отреагировали на слухи об интересе к Рэшфорду.