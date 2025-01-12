На следующей неделе будет принято окончательное решение по будущему Араухо

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вчера, 09:42

Будущее защитника «Барселоны» прояснится на следующей неделе, после того как будет сыгран финал Суперкубка Испании. Позиция клуба ясна — игрок не продаётся. Однако руководство «Барселоны», во главе с президентом клуба , также не хочет, чтобы кто-то чувствовал себя некомфортно в команде.

В начале следующей недели состоится встреча Араухо и Лапорты. На ней «Барселона» захочет узнать у защитника, действительно ли он хочет перейти в январе. Если да, то клуб готов выслушать предложение «Ювентуса» (это единственный клуб, который сейчас проявляет предметный интерес к игроку). «Блауграна» будет готова начать переговоры с суммы в размере 50-55 миллионов евро. Но всё же намерена сохранить игрока хотя бы до лета.

Ранее Лапорта прокомментировал ситуацию с временной регистрацией нападающих «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора.