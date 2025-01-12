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На следующей неделе будет принято окончательное решение по будущему Араухо

вчера, 09:42

Будущее защитника «Барселоны» Рональда Араухо прояснится на следующей неделе, после того как будет сыгран финал Суперкубка Испании. Позиция клуба ясна — игрок не продаётся. Однако руководство «Барселоны», во главе с президентом клуба Жоаном Лапортой, также не хочет, чтобы кто-то чувствовал себя некомфортно в команде.

В начале следующей недели состоится встреча Араухо и Лапорты. На ней «Барселона» захочет узнать у защитника, действительно ли он хочет перейти в январе. Если да, то клуб готов выслушать предложение «Ювентуса» (это единственный клуб, который сейчас проявляет предметный интерес к игроку). «Блауграна» будет готова начать переговоры с суммы в размере 50-55 миллионов евро. Но всё же намерена сохранить игрока хотя бы до лета.

Ранее Лапорта прокомментировал ситуацию с временной регистрацией нападающих «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:32
мнение игрока нельзя не учитывать !
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:08
Не верю, я этому Лапорта, говорит одно и делает другое...
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:24, ред.
Араухо - опытный, высококлассный защитник и уход его может заметно ослабить линию обороны, да и сам Флик очень заинтересован в нём. Нужно попытаться его сохранить для клуба, хотя бы до лета. Линия защиты у "Барсы" и так не очень надёжная, если судить по последним матчам в испанском чемпионате, в котором команда откатилась на 3-е место, пропустив вперёд "Реал" и "Атлетико". Этот мастер очень бы пригодился каталонскому клубу в борьбе за золото Ла Лиги и в играх за Кубок ЛЧ.
ABir
ABir
вчера в 10:17
Демократия - это хорошо!
AleS
AleS ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:05, ред.
    shur
    shur ответ AleS (раскрыть)
    вчера в 10:02
    ...как же утомишься с ней...плиз!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:59
    Запускают новый сериал?
    AleS
    AleS
    вчера в 09:48
    Утомили уже новости про эту Барселону. Клуб нарушает все возможные правила и ничего ему за это нет. Ситация с регистрацией Ольма - это просто караул.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:47
    Араухо хочет уйти. Клуб не хочет с ним расставаться. Но если игрок задумал уйти, то лучше его отпустить.
    Гость
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