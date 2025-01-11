«Милан» лидирует в борьбе за Рэшфорда

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вчера, 19:45

Нападающий «Манчестер Юнайтед» уже проинформировал «Милан», что в Серии А хотел бы играть именно за них.

Отмечается, что МЮ готов отпустить форварда в аренду без права выкупа. Такой вариант устраивает миланцев, поскольку придется платить только часть зарплаты футболисту, а договариваться о потенциальном контракте на случай выкупа сейчас не нужно.

Вчера агент Рэшфорда прилетел в столицу Каталонии, чтобы обсудить ситуацию с «Барселоной». У «сине-гранатовых» по-прежнему есть проблемы с финансовыми правилами фэйр-плей, поэтому «Милан» рассматривается как фаворит в борьбе за Маркуса.