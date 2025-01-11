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«Милан» лидирует в борьбе за Рэшфорда

вчера, 19:45

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд уже проинформировал «Милан», что в Серии А хотел бы играть именно за них.

Отмечается, что МЮ готов отпустить форварда в аренду без права выкупа. Такой вариант устраивает миланцев, поскольку придется платить только часть зарплаты футболисту, а договариваться о потенциальном контракте на случай выкупа сейчас не нужно.

Вчера агент Рэшфорда прилетел в столицу Каталонии, чтобы обсудить ситуацию с «Барселоной». У «сине-гранатовых» по-прежнему есть проблемы с финансовыми правилами фэйр-плей, поэтому «Милан» рассматривается как фаворит в борьбе за Маркуса.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:24
На этом футболёре можно ставить крест.
протон
протон
вчера в 21:07
смысл аренды без выкупа состоит в увеличении капитализации игрока, который ее ранее обрушил. Рэшфорд сейчас ничего не стоит — играл плохо, дисциплина ужасная, мотивация нулевая, своей команде не нужен. Тут нечего продавать так-то. В таких случаях надежда одна — перезапуск карьеры в другом месте, рост цены, успешная продажа позднее.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:30
Интересно посмотреть на англичанина в Италии...
Вещий
Вещий
вчера в 20:21
Ну если всех все устраивает то нужно пожимать руки.
Гость
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