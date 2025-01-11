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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ может купить Хвичу за 65-70 млн евро, контракт был согласован ещё летом

вчера, 21:17

ПСЖ может купить вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию за 65 или 70 млн евро.

Некоторые источники даже утверждают, что соглашение уже достигнуто, а грузинский игрок может прибыть во Францию в начале недели.

ПСЖ хочет поскорее задействовать Кварацхелию на поле, а заодно опередить английские клубы в борьбе за футболиста. В частности, речь идет о «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что контракт с Хвичей был согласован еще летом, игроку обещаны от 7 до 7,5 млн евро в год после вычета налогов. Необходимости в дополнительных переговорах с ним нет.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:44
За что такие деньги???
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:33
В любом случае пожелаем грузинскому дарованию удачи и красивых голов, в любой команде!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:29
Что то мне подсказывает, что Хвичу ставить надо сразу за МС!
Вот мну не в теме, в Плейстейшен допускают такой переход?)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:27
"ПСЖ может....", вот когда французы действительно смогут, тогда и поговорим!
valt134
valt134
вчера в 23:35
За Мотю 20, а за Хвичу 70? Да он и половины этой суммы не стоит.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:35
...Минхерц,здесь столько уже живого товара накопилось, а ещё и это в довесок,
пожалейте сэра Алекса и так уже запрет на раздевалку, а после этой
покупки сам,очевидно на стадион ходить перестанет...!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Vea (раскрыть)
вчера в 22:27
Все эти договорённости проводятся в "тиши кабинетов" и узнают о их результатах порой только в последний момент. Как в этот раз.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:24, ред.
    протон
    протон
    вчера в 22:23
    За ним в России уже особо никто не следит
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 21:51
    давай Кварацхелия уходи из Наполи, пусть Де Лаурентис других возьмет с такой зарплатой. Лучший игрок 22/23 серии А, занимает в команде по зарплате 23 (!!!) место.
    хоть ПСЖ , или там МЮ.
    но подальше от Наполи.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:34
    Будут с Сафоновым на лавке в карты играть))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:30
    Однозначно усилит псж
    xajaks
    xajaks
    вчера в 21:28
    Баркола неплохо играет слева,какой нибудь Осимхен нужнее
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:23
    А мог играть за Рубин...
    Vea
    Vea
    вчера в 21:22
    Хорошие деньги для Наполи. Чел помог выиграть скудетто. Без Спалетти игра у него не ладится, ещё и тренер из тех, кто не очень то любит давать много свободы игрокам. Поэтому отличное решенип для всех.
    Только не понимаю как контракт мог быть согласован, да ещё и летом, если клубы не договорились.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:20
    Для такого МЮ как сейчас- вполне сгодился бы. Ну а ПCЖ, очевидно- некуда деньги девать.
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