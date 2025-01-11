ПСЖ может купить Хвичу за 65-70 млн евро, контракт был согласован ещё летом

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вчера, 21:17

ПСЖ может купить вингера «Наполи» за 65 или 70 млн евро.

Некоторые источники даже утверждают, что соглашение уже достигнуто, а грузинский игрок может прибыть во Францию в начале недели.

ПСЖ хочет поскорее задействовать Кварацхелию на поле, а заодно опередить английские клубы в борьбе за футболиста. В частности, речь идет о «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что контракт с Хвичей был согласован еще летом, игроку обещаны от 7 до 7,5 млн евро в год после вычета налогов. Необходимости в дополнительных переговорах с ним нет.