Батраков: «Рядом с Головиным и Лёшей Миранчуком становишься лучше»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился впечатлениями от совместных тренировок с полузащитником «Монако» Александром Головиным и хавбеком «Атланты» Алексеем Миранчуком в сборной России.
Почувствовал ли разницу в уровне, когда тренировался с Головиным в сборной России? Почувствовал, что в Европе всё интенсивнее и быстрее. Когда играешь с Головиным и Лёшей Миранчуком, они помогают тебе выходить на такой же уровень. Рядом с ними становишься лучше.
Ранее Батракову вручили награду «Первая пятёрка-2024».
Р.S. Старайся мяч на голову н принимать,тем более не бейся головой об мяч
Р.S. Старайся мяч на голову н принимать,тем более не бейся головой об мяч