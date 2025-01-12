Батраков: «Рядом с Головиным и Лёшей Миранчуком становишься лучше»

Полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями от совместных тренировок с полузащитником «Монако» и хавбеком «Атланты» в сборной России.

Почувствовал ли разницу в уровне, когда тренировался с Головиным в сборной России? Почувствовал, что в Европе всё интенсивнее и быстрее. Когда играешь с Головиным и Лёшей Миранчуком, они помогают тебе выходить на такой же уровень. Рядом с ними становишься лучше.