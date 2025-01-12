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Батраков: «Рядом с Головиным и Лёшей Миранчуком становишься лучше»

вчера, 11:36

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился впечатлениями от совместных тренировок с полузащитником «Монако» Александром Головиным и хавбеком «Атланты» Алексеем Миранчуком в сборной России.

Почувствовал ли разницу в уровне, когда тренировался с Головиным в сборной России? Почувствовал, что в Европе всё интенсивнее и быстрее. Когда играешь с Головиным и Лёшей Миранчуком, они помогают тебе выходить на такой же уровень. Рядом с ними становишься лучше.

Ранее Батракову вручили награду «Первая пятёрка-2024».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:24
- О... Ты ещё с Денисовым не играл...
Futurista
Futurista
вчера в 13:13
Рядом с Кокориным становишься умнее...Алёша)...
x493dvyha37u
x493dvyha37u
вчера в 12:19
Capral
Capral
вчера в 11:57
Как будто с Роном и Месси в одной команде...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:46
И это тоже хорошо 👍.
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