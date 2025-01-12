Комаров рассказал о целях «Ростова» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.
Какого места заслуживает «Ростов»? Хочется верить, что мы заслуживаем и достойны того, чтобы быть выше. Цифру называть не хочу, но ближе к тройке подобраться хочется.
Главный тренер говорит о задаче не вылететь? Ну правильно – это первая задача. Самое основное – остаться в РПЛ.
Клубиков ( Я никому,ни-ни)
Клубиков ( Я никому,ни-ни)
https://youtu.be/-kvBDVeBxtU?si=T0mHf4bI3dky40tA
Ростов вылететь?
Это не по адресу!
Ростов вылететь?
Это не по адресу!