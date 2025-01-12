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Комаров рассказал о целях «Ростова» в нынешнем сезоне

вчера, 11:35

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.

Какого места заслуживает «Ростов»? Хочется верить, что мы заслуживаем и достойны того, чтобы быть выше. Цифру называть не хочу, но ближе к тройке подобраться хочется.

Главный тренер говорит о задаче не вылететь? Ну правильно – это первая задача. Самое основное – остаться в РПЛ.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:00
МЮ не знаю, не скажу. Но, если, так, как недавний матч- то надежда определенно есть!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:57, ред.
...так у меня с двух сторон баррикады , а МЮ...?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:50
А уже сегодня сказал- победа Реала!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:37
...а Минхерц - попался! Давай втихоря прогнозик на моих подопечных
Клубиков ( Я никому,ни-ни)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:33
Пожалуй в тему))).
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:30
"Главный тренер говорит о задаче не вылететь?"...Это он о Ростове??!! Тогда Оренбургу пора шлягер прощальный поставить...
Capral
Capral
вчера в 12:05
Если продолжат, так, как заканчивали перед зимой, то можно надеяться на благоприятный результат в итоге...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:52
Всё будет хорошо.
Ростов вылететь?
Это не по адресу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:52
Вот он зашифровался. Никаких планов не выдал...
Гость
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