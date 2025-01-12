Комаров рассказал о целях «Ростова» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Ростова» рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.

Какого места заслуживает «Ростов»? Хочется верить, что мы заслуживаем и достойны того, чтобы быть выше. Цифру называть не хочу, но ближе к тройке подобраться хочется.