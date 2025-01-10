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Ротенберг попросил представителей СМИ оставить Батракова в покое

вчера, 16:45

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола московского «Локомотива» Борис Ротенберг в беседе с представителем источника попросил представителей СМИ оставить полузащитника команды Алексея Батракова в покое.

На мой взгляд, Батракову не надо никуда спешить. Я бы попросил представителей СМИ оставить парня в покое — сейчас он получил заслуженную награду «Первая пятёрка» и по статусу он уже на другом уровне. Нужно дать парню спокойно подготовиться, уделять ему меньше внимания, чтобы не было большого давления.

Поверьте, если всё будет хорошо, он принесёт «Локомотиву» много пользы и потом уже сядет с семьёй, представителями и, посоветовавшись с клубом, примет решение о будущем. Знаю, что Лёша всегда выражает огромную благодарность академии, клубу в целом, за что ему надо отдать должное. Важно постараться сделать так, чтобы всё произошло вовремя, когда он полностью будет готов.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 17:39
Пусть играет дома, зачем отправлять за рубеж...
Вещий
Вещий
вчера в 17:28
Ну все, теперь после таких слов СМИ закроют свой рот...:)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:10
Я придерживаюсь другого мнения, а именно: уделять этому футболисту побольше внимания и тем самым проверить его на "вшивость", т.е. как он перенесёт тот факт, что в настоящий момент купается в лучах славы. Останется на том же уровне - честь ему и хвала, снизит к себе требовательность - грош ему цена.
Мы с вами прекрасно знаем, что за границей уважение и почёт подстёгивает игрока к новым вершинам, а у нас является поводом упасть с этой вершины к подножию.
shur
shur ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:05
....Я не сравниваю, а констатирую факт, следил за Сережкой
Пеняевым с пелёнок,с Чертаново,со стажировкой в МЮ, с дебютом
в РПЛ , ничего Бог миловал, как говорят торпеды мимо приошли!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:55
Да ...главное не перехвалить. Много примеров , когда это мешало в последствии игрокам....
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:48
Борис ты прав))) не нужно лишнее внимание молодому игроку
Гость
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