Ротенберг попросил представителей СМИ оставить Батракова в покое

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола московского «Локомотива» в беседе с представителем источника попросил представителей СМИ оставить полузащитника команды в покое.

На мой взгляд, Батракову не надо никуда спешить. Я бы попросил представителей СМИ оставить парня в покое — сейчас он получил заслуженную награду «Первая пятёрка» и по статусу он уже на другом уровне. Нужно дать парню спокойно подготовиться, уделять ему меньше внимания, чтобы не было большого давления.

Поверьте, если всё будет хорошо, он принесёт «Локомотиву» много пользы и потом уже сядет с семьёй, представителями и, посоветовавшись с клубом, примет решение о будущем. Знаю, что Лёша всегда выражает огромную благодарность академии, клубу в целом, за что ему надо отдать должное. Важно постараться сделать так, чтобы всё произошло вовремя, когда он полностью будет готов.