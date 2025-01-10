Ротенберг попросил представителей СМИ оставить Батракова в покое

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола московского «Локомотива» Борис Ротенберг в беседе с представителем источника попросил представителей СМИ оставить полузащитника команды Алексея Батракова в покое.
На мой взгляд, Батракову не надо никуда спешить. Я бы попросил представителей СМИ оставить парня в покое — сейчас он получил заслуженную награду «Первая пятёрка» и по статусу он уже на другом уровне. Нужно дать парню спокойно подготовиться, уделять ему меньше внимания, чтобы не было большого давления.
Поверьте, если всё будет хорошо, он принесёт «Локомотиву» много пользы и потом уже сядет с семьёй, представителями и, посоветовавшись с клубом, примет решение о будущем. Знаю, что Лёша всегда выражает огромную благодарность академии, клубу в целом, за что ему надо отдать должное. Важно постараться сделать так, чтобы всё произошло вовремя, когда он полностью будет готов.
Мы с вами прекрасно знаем, что за границей уважение и почёт подстёгивает игрока к новым вершинам, а у нас является поводом упасть с этой вершины к подножию.
Мы с вами прекрасно знаем, что за границей уважение и почёт подстёгивает игрока к новым вершинам, а у нас является поводом упасть с этой вершины к подножию.
Пеняевым с пелёнок,с Чертаново,со стажировкой в МЮ, с дебютом
в РПЛ , ничего Бог миловал, как говорят торпеды мимо приошли!!!
Пеняевым с пелёнок,с Чертаново,со стажировкой в МЮ, с дебютом
в РПЛ , ничего Бог миловал, как говорят торпеды мимо приошли!!!