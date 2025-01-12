Глава саудовской лиги высказался на тему возможного трансфера Винисиуса

Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель ответил на вопрос о возможном переходе в местный чемпионат нападающего «Реала» .

Готова ли саудовская лига и обладает ли она достаточными механизмами на данный момент, чтобы пригласить такого футболиста, как Винисиус Жуниор? У нас есть клубы разного уровня, с разным уровнем организации, как и во всех лигах мира. Есть команды, способные привлекать таких исполнителей, и есть те, которым еще предстоит преодолеть долгий путь становления.

Если оценивать то, что у нас есть сегодня, то у наших клубов есть все необходимое для привлечения, развития и воспитания такого таланта. Давайте подождем и посмотрим, что будет с Винисиусом.

Готовы ли мы конкурировать с лигами топ-5 Европы? Я бы обратил внимание на слово «конкурировать». Мы здесь не для того, чтобы конкурировать, мы хотим сотрудничать в рамках футбольной экосистемы, дополнять ее. Но сейчас мы больше сфокусированы на внутреннем рынке. Считаем, что наши преданные болельщики заслуживают сильнейшую лигу.

Хотя, очевидно, мы работаем не изолированно, и все это влияет на футбольное сообщество. Мы намерены внести свой вклад в улучшение футбола. Вот как мы это видим.