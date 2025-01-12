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Глава саудовской лиги высказался на тему возможного трансфера Винисиуса

вчера, 11:57

Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель ответил на вопрос о возможном переходе в местный чемпионат нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Готова ли саудовская лига и обладает ли она достаточными механизмами на данный момент, чтобы пригласить такого футболиста, как Винисиус Жуниор? У нас есть клубы разного уровня, с разным уровнем организации, как и во всех лигах мира. Есть команды, способные привлекать таких исполнителей, и есть те, которым еще предстоит преодолеть долгий путь становления.

Если оценивать то, что у нас есть сегодня, то у наших клубов есть все необходимое для привлечения, развития и воспитания такого таланта. Давайте подождем и посмотрим, что будет с Винисиусом.

Готовы ли мы конкурировать с лигами топ-5 Европы? Я бы обратил внимание на слово «конкурировать». Мы здесь не для того, чтобы конкурировать, мы хотим сотрудничать в рамках футбольной экосистемы, дополнять ее. Но сейчас мы больше сфокусированы на внутреннем рынке. Считаем, что наши преданные болельщики заслуживают сильнейшую лигу.

Хотя, очевидно, мы работаем не изолированно, и все это влияет на футбольное сообщество. Мы намерены внести свой вклад в улучшение футбола. Вот как мы это видим.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 18:22
Ещё пару раз бзиканет, и шансы у них будут.. 😄
112910415
112910415
вчера в 17:58
осторожный такой персонаж ...
Guankin
Guankin ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:02
Сдают они потому, что дети карнавала) Тусовки, гулянки и этиловые отходняки. А при нынешнем безумном графике игр очень быстро сдаст любой, независимо от нации и расы.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Guankin (раскрыть)
вчера в 15:10
Бразильцы обычно рано сдают. Долго не держатся на уровне, за исключением некоторых, к примеру, Роберто Карлос.
shur
shur ответ ABir (раскрыть)
вчера в 13:43
...Приветствую,конечно нет! Просто с детских лет помню, в Спа играли и дружили русские,татары , армяне, то есть и имя Клубу соответствовало "Народная", простите Старика за сентиментальность!!!
ABir
ABir ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:36
Я думаю, любой болельщик хочет видеть в составе своего клуба больше своих соотечественников. Не только Спартака это касается. Или Вас клиент только про Спартак?
Guankin
Guankin ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 13:33
Ему предлагают там космические деньги, ради которых он и играет. Нет гарантий, что Вини сохранит здоровье и кондиции до 30 и уверен он сам это понимает. Поэтому все может быть.
Guankin
Guankin
вчера в 13:29
Думаю, что по окончании сезона Реал покинет либо Вини, либо Родриго. При наличии Мбаппе они просто мешают друг другу и это видно невооруженным взглядом.
shur
shur ответ ABir (раскрыть)
вчера в 12:45, ред.
...Красава,как в воду глядишь!!!!!
...это ж про РОССИЮ -МАТУШКУ....!!!!!!!!! И про "Спартак"- "Народную
Команду"...!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:40
Он там наведет порядки с расизмом!))
ABir
ABir
вчера в 12:31
Конечно местным болельщикам гораздо интереснее наблюдать за ростом уровня своих футболистов и местных клубов, чем видеть, как приезжают зарабатывать миллионы, особо не напрягаясь, европейские и южноамериканские супер дивы.
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:20
Рановато Винисиусу в СА. Ему всего - 25 лет. После 30 - ждите.)
Гость
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