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Ибрагимович высказался о возможном переходе Рэшфорда в «Милан»

вчера, 09:54

Экс-игрок «Милана» Златан Ибрагимович дал комментарий касательно возможного перехода нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в миланский клуб.

Я хорошо знаю Маркуса, мы вместе играли. «Милан» — один из крупнейших клубов мира, все игроки хотят здесь оказаться. С «Ман Юнайтед» будет непросто договориться... Подумаем, начинать ли переговоры.

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Все комментарии
Inside91
Inside91
вчера в 10:57
Как всегда будет рассрочка на 10 лет +5 игроков в обмен
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:52
Подумаем, начинать ли переговоры... Да у Милана просто нет столько денег, чтобы удовлетворить запросы Манчестер Юнайтед и Рэшфорда. Правда слухи регулярно отправляют в Россонери многих известных игроков, но, обычно, всё заканчивается на этапе разговоров.
матос
матос ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:08
Сомневаюсь что кузены потянут его личку , а она приличная вполне.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:03
"....все игроки хотят здесь оказаться..."
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Спорное утверждение. Что-то сомневаюсь, чтобы Кейн, Вини, Ямаль, Холланд, Салах......хотели бы сейчас в Милан
shur
shur
вчера в 09:59
..."Футбол"-дело тонкое,договорятся,возможно!!!
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