Ибрагимович высказался о возможном переходе Рэшфорда в «Милан»

Экс-игрок «Милана» дал комментарий касательно возможного перехода нападающего «Манчестер Юнайтед» в миланский клуб.

Я хорошо знаю Маркуса, мы вместе играли. «Милан» — один из крупнейших клубов мира, все игроки хотят здесь оказаться. С «Ман Юнайтед» будет непросто договориться... Подумаем, начинать ли переговоры.