Ибрагимович высказался о возможном переходе Рэшфорда в «Милан»

Экс-игрок «Милана» Златан Ибрагимович дал комментарий касательно возможного перехода нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в миланский клуб.
Я хорошо знаю Маркуса, мы вместе играли. «Милан» — один из крупнейших клубов мира, все игроки хотят здесь оказаться. С «Ман Юнайтед» будет непросто договориться... Подумаем, начинать ли переговоры.
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Спорное утверждение. Что-то сомневаюсь, чтобы Кейн, Вини, Ямаль, Холланд, Салах......хотели бы сейчас в Милан
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Спорное утверждение. Что-то сомневаюсь, чтобы Кейн, Вини, Ямаль, Холланд, Салах......хотели бы сейчас в Милан