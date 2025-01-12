Близок к завершению самый громкий трансфер зимы, который станет катастрофой. Кварацхелия слишком крутой для новой лиги

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вчера, 10:09

В 23 года ставит крест на развитии.

Главным талантам нечего делать во Франции

Неймар и Роналду ошибаются. Лига 1 намного сильнее, чем чемпионат Саудовской Аравии. Нельзя даже сравнивать. Но главным футбольным талантам мира нечего делать в ПСЖ или «Монако» долго. Можно поиграть несколько лет, если агент хочет катарских денег. Так случилось с португальцем Невешем. И двадцатилетний полузащитник сделал большую ошибку, не рассмотрев более интересные варианты. Кварацхелия тоже ошибается. Сделка запущена в обход интересов футболиста.

Все в мире футбола знают, что Де Лаурентис, владелец клуба «Наполи», дружит с президентом ПСЖ Аль-Хелаифи. Кинопродюсер пытался запихнуть в Париж многих футболистов итальянского клуба. Некоторые наотрез отказывались. Тогда у них возникали проблемы с уходом, как у Виктора Осимхена. А бедой грузина Кварацхелии стал не только неаполитанский старик. Мамука Джугели – агент футболиста, попадал в скандальные ситуации. Заявлял, что Осимхен предаст «Наполи» ради аравийцев.

Ответ нигерийского форварда все помнят: «Ты – позорный кусок *****. Твои рассуждения сбивают людей с толку. ********. Держи свой вонючий рот подальше и не упоминай моё имя». Учитывая, что Осимхен обычно ведёт себя намного тише, отмечаем умение Джугели разозлить. Постоянные комментарии агента вбивали клин между Кварацхелией и представителями «Наполи». Хвича в итоге запросил трансфер. Но в случае ухода в гранд Де Лаурентис привычно сорвал бы крутую сделку.

А вот когда на горизонте ПСЖ , с которым у президента «Наполи» давние связи, ведь до Кавани за катарцев из Франции играл Лавесси, то вспоминают летние переговоры между агентом футболиста и парижанами. Антонио Конте подтвердил, что Кварацхелия покинет «Наполи». Сделано это посреди сезона. Сделано в пользу клуба, который уже выиграл чемпионат Франции, судя по отрыву в таблице и разнице в ресурсах с «Монако» и «Марселем. Для Кварацхелии такой переход — катастрофа.

Хвиче стоило уехать из „Наполи“ после Скудетто

В этой истории неправильны время, метод и самые вероятные варианты продолжения. Как фильм с известными актёрами, но бездарным режиссёром. Невозможно смотреть, возникает праведная злость. Как можно истратить талант, время и деньги на вот это? Как можно одного из самых ценных футболистов Серии А отправить в команду, которая не может чисто пройти общий этап Лиги чемпионов? ПСЖ не является фаворитом турнира, а перестройка может оказаться неудачной.

Энрике – сильный специалист. Но Конте, Артета и Слот не слабее. А именно с ними Хвича или работал, как с Антонио, или мог поработать через пару дней. Но нет, надо выбрать худший из вариантов, поскольку шейхи умеют общаться с неаполитанцами и грузинами. Некоторые мужчины любят вести себя в стиле героев любимых фильмов. Трансфер Кварацхелии в ПСЖ не имеет смысла. Чемпионат Италии намного сильнее, чем чемпионат Франции. Хвича делает шаг назад в карьере.

Немного в мире одарённых левых вингеров. Проблемная позиция, поскольку у ряда игроков, вроде Луиса Диаса и Мартинелли, есть ограничения. Ребята из „Челси“ не всегда радуют Мареску. Проблемная позиция, то есть Кварацхелия ценный игрок. Ему всего 23 года, но при этом он привёл „Наполи“ к историческому титулу. Поиграл в еврокубках, умеет работать в дуэте нападающих, ведь с Микаутадзе в сборной Грузии трудится в связке. Сегодня Кварацхелия совершает грандиозную ошибку.

Сразу после Скудетто надо было упрашивать Де Лаурентиса отпустить в большой клуб. Тогда всё сложилось бы в пользу футбола и спортсмена. А сейчас, даже если Баркола покинет ПСЖ , а Кварацхелия станет новым лидером команды Энрике, просто потеряет время. В конце придёт к выводу, как у Мбаппе – пора валить. И будет поздно, поскольку именно сейчас у него идеальный возраст для значимого трансфера и попытки заиграть на самом высоком уровне. Дриблёр крупно просчитался.

Кварацхелия точно зачахнет без трансфера в Англию

В любимом „Реале“ Хвиче делать нечего. Там Мбаппе и Винисиус на левом фланге. У „Барселоны“ нет денег, вариант отпадает. Но есть чемпионат Англии, где у „Арсенала“ и „Ливерпуля“ в этом году появится интерес к левым вингерам. „Челси“ является менее надёжным вариантом. Но Азар перебрался из Франции в Англию, не пожалел. А Кварацхелия, подписывая контракт с ПСЖ , застревает в средней лиге на определяющем отрезке карьеры.

Тот же Мбаппе слишком поздно покинул Францию. Килиан может разыграться в „Реале“, но время не вернуть. Кварацхелия заметно слабее. Зато Хвича умеет проходить соперников один в один и справился в тактически сложной лиге. Лукаку, его напарник по „Наполи“, популярно объяснял разницу. В АПЛ и Серии А разный подход к обороне, поэтому многим игрокам группы атаки в Италии бывает сложнее. Кварацхелия приспособился и побеждал.

Скудетто навсегда будет в коллекции, но очень, очень жаль, что Хвича променял шанс на величие на бессмысленные буржуазные годы во Франции. ПСЖ — прекрасный вариант для голкипера „Краснодара“, если Сафонову шепнули, что Доннарумма может перейти в „Интер“. Но ПСЖ – прямой путь к унынию для атакующего футболиста. Неймар, Мбаппе и Месси не были счастливы в Париже. Рамуш и Коло Муани не раскрылись, как и другие таланты.

ПСЖ неподходящая команда для развития молодого футболиста. Вот Баркола сейчас убежит в аренду в „Арсенал“ и может засиять в АПЛ . А Кварацхелия начнёт забивать клубам, чьи названия никто правильно не напишет, о нём забудут. Быть королем лиги без конкуренции скучно и вредно. Задача обойти „Интер“ и „Аталанту“ в Серии А куда увлекательнее. Также ПСЖ вряд ли будет в финале Лиги чемпионов, и здесь ждёт тупик в яркой карьере.