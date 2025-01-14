Холанд высказался о серии неудачных результатов «Ман Сити»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» высказался о серии неудачных результатов в недавних матчах команды.

Мы привыкли побеждать здесь, поэтому в последние пару месяцев было действительно странно. Я думаю, может быть, это пошло нам на пользу и мы получили это чувство, чтобы что-то горело внутри тебя, чтобы продолжать идти вперёд. Приятно выиграть последние три матча, прошлая неделя была отличной, и мы все счастливы. Мы продолжаем движение. Когда вы проигрываете, вы можете потерять уверенность, и внезапно мы начали проигрывать. Здесь клуб-победитель, и если вы просто посмотрите на последние десять лет, то не так много игр было проиграно. Это было странно, но это придало мне мотивации и голода, чтобы продолжать двигаться вперёд, становиться лучше и выступать лучше. Можно говорить о том, как нам не повезло с травмами, и так оно и было, но нельзя искать оправданий. Хорошо то, что у нас так много игр и мы можем сразу перейти к следующей, чтобы попытаться переломить ситуацию, и это то, что мы делаем.