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Холанд высказался о серии неудачных результатов «Ман Сити»

14 января 2025, 12:13

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о серии неудачных результатов в недавних матчах команды.

Мы привыкли побеждать здесь, поэтому в последние пару месяцев было действительно странно. Я думаю, может быть, это пошло нам на пользу и мы получили это чувство, чтобы что-то горело внутри тебя, чтобы продолжать идти вперёд. Приятно выиграть последние три матча, прошлая неделя была отличной, и мы все счастливы. Мы продолжаем движение. Когда вы проигрываете, вы можете потерять уверенность, и внезапно мы начали проигрывать. Здесь клуб-победитель, и если вы просто посмотрите на последние десять лет, то не так много игр было проиграно. Это было странно, но это придало мне мотивации и голода, чтобы продолжать двигаться вперёд, становиться лучше и выступать лучше. Можно говорить о том, как нам не повезло с травмами, и так оно и было, но нельзя искать оправданий. Хорошо то, что у нас так много игр и мы можем сразу перейти к следующей, чтобы попытаться переломить ситуацию, и это то, что мы делаем.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
14 января в 15:20
Брентфорд как раз его клиент))
lobsterdam
lobsterdam
14 января в 15:05
Что-то стал чрезмерно говорлив! Типа пресс-Секретарь! Сегодня придётся попотеть на поле вместо болтовни!
Incredulous
Incredulous
14 января в 13:24
Похоже речь долговязому Гвардиола написал. Полностью его стилистика и его тезисы. Особенно понравилось это:

"... Можно говорить о том, как нам не повезло с травмами, и так оно и было, но нельзя искать оправданий..."

Учитесь как нужно в самом оправдании рассказывать, что ты не оправдываешься. Норвежский дуб сам бы до такого точно не додумался.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 января в 12:48
посмотрим. каким ты будешь, Эрлинг, когда Мармуш вытеснит тебя))
вряд ли Пеп изменить схему, чтоб команда играла с 2 нападающими.
shlomo2
shlomo2
14 января в 12:34
Мог бы и не говорить... МС попал в своего рода кризис, а вот как будет выбираться будем посмотреть.
112910415
112910415
14 января в 12:26
в общем-то нечего сказать
sihafazatron
sihafazatron
14 января в 12:15
Обычные слова. Сегодня выходите на поле и показывайте
Гость
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