Флик: «Мы обыграли одну из лучших команд мира»

Главный тренер «Барселоны» поделился впечатлениями от поединка с «Реалом» в финале Суперкубка Испании (5:2).

Сегодня мы обыграли одну из лучших команд мира и взяли трофей. Мы счастливы. Сегодня нужно наслаждаться моментом.

Мы едины. Наша задача – становиться сильнее с каждой игрой. Мы хотим выигрывать каждый матч и будем стараться делать это, если будет такая возможность. Мы обязаны во всем находить что-то полезное для себя.

Для меня важно, как мы играем. Нам нужно действовать как команда. Сегодня мы сократили число ошибок. Когда мы контролируем игру, нам проще. Сегодня в атаке у нас были три великолепных форварда. Я очень рад за коллектив.

Это футбол, я много лет в нем работаю. Цели больших клубов – это титулы. Мы довольны и гордимся собой, теперь нужно подтверждать свой уровень. Мы не сможем всегда играть так, как сегодня.