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Флик: «Мы обыграли одну из лучших команд мира»

вчера, 08:31
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от поединка с «Реалом» в финале Суперкубка Испании (5:2).

Сегодня мы обыграли одну из лучших команд мира и взяли трофей. Мы счастливы. Сегодня нужно наслаждаться моментом.

Мы едины. Наша задача – становиться сильнее с каждой игрой. Мы хотим выигрывать каждый матч и будем стараться делать это, если будет такая возможность. Мы обязаны во всем находить что-то полезное для себя.

Для меня важно, как мы играем. Нам нужно действовать как команда. Сегодня мы сократили число ошибок. Когда мы контролируем игру, нам проще. Сегодня в атаке у нас были три великолепных форварда. Я очень рад за коллектив.

Это футбол, я много лет в нем работаю. Цели больших клубов – это титулы. Мы довольны и гордимся собой, теперь нужно подтверждать свой уровень. Мы не сможем всегда играть так, как сегодня.

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Все комментарии
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:50
...не то что неожиданно, стримительно, нет искромённо...!!!
lotsman
lotsman
вчера в 12:38
Хорошая игра была. Просто бальзам на души болельщиков.)
112910415
112910415
вчера в 10:48
до матча улыбались оба тренера,
после матча - один !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:20
Лучшая команда обыграла одну из команд Испании. Барса не первая. Лилль, Ливерпуль тоже переиграли королевский клуб)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:12
Крупная , уверенная победа Барсы!
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:08
Конечно неожиданный результат! С Победой болел Барсы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:51
Победили красиво, можно и похвалиться...
Гость
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