Конте ответил на вопрос о причинах лидерства «Наполи» в Серии А

Главный тренер «Наполи» высказался о лидерстве своей команды в Серии А.

Приход МакТоминэя и особенно Лукаку сильно повлиял, и мы перешли со схемы 3-4-2-1 на 4-3-3. В некоторых играх было даже 4-2-2-2, когда Скотт находился ближе к Ромелу.

Мы упорно трудимся, я вижу, как команда тренируется и становится сильнее. И это радует как тренера, так и футболистов, ведь мы растем, становимся увереннее в своих силах, а больше всего меня радует то, что работает вся команда.

Когда Лоботка выбывал на пять матчей, а Буонджорно был травмирован, Гилмор и Жуан Жезус проявили себя более чем надежными исполнителями. У Спинаццолы был непростой старт в сезоне, но сейчас он в порядке.

Важно, чтобы, получая шанс, игроки правильно реагировали. В моем распоряжении 22 футболиста, и все они обязаны понимать, что делать в той или иной ситуации.