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Конте ответил на вопрос о причинах лидерства «Наполи» в Серии А

вчера, 10:21

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о лидерстве своей команды в Серии А.

Приход МакТоминэя и особенно Лукаку сильно повлиял, и мы перешли со схемы 3-4-2-1 на 4-3-3. В некоторых играх было даже 4-2-2-2, когда Скотт находился ближе к Ромелу.

Мы упорно трудимся, я вижу, как команда тренируется и становится сильнее. И это радует как тренера, так и футболистов, ведь мы растем, становимся увереннее в своих силах, а больше всего меня радует то, что работает вся команда.

Когда Лоботка выбывал на пять матчей, а Буонджорно был травмирован, Гилмор и Жуан Жезус проявили себя более чем надежными исполнителями. У Спинаццолы был непростой старт в сезоне, но сейчас он в порядке.

Важно, чтобы, получая шанс, игроки правильно реагировали. В моем распоряжении 22 футболиста, и все они обязаны понимать, что делать в той или иной ситуации.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:22
Конте умеет побеждать пи неубедительной игры команды. Выжимаем все соки))) единственный конкурент Интер. Ещё Аталанта может подтянутся. Милан и Ювентус не верю.
112910415
112910415
вчера в 12:20
посмотрим, надолго ли
wdqfa49ne5zs
wdqfa49ne5zs
вчера в 11:35
Причина лидерства Наполи в нестабильности конкурентов
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:58
Сомневаюсь в том, что это лидерство надолго. Не хватит Наполи на весь сезон. Интер и Аталанта выглядят очень хорошо, да и Милан с Ювентусом еще не сказали своего слова. Так что ещё ничего не ясно, предстоит борьба - на Скудетто несколько кандидатов.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:47
Приятно удивлен что Конте перешел на 4-3-3
a-league
a-league ответ 8vgzk9wuvy78 (раскрыть)
вчера в 10:45
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:41
    Это временно)
    Вещий
    Вещий
    вчера в 10:40
    Хочется пожелать чтобы не сбавляли оборотов. Удачи!
    Гость
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