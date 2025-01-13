Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Энрике: «Мы должны были побеждать с более крупным счётом»

вчера, 10:36
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике дал комментарий касательно победы своей команды в матче с «Сент-Этьеном» в Лиге 1 (2:1).

Прежде всего хочу поздравить «Сент-Этьен». Мне очень понравилось, как они начали поединок без всякого страха, как они владели мячом и высоко прессинговали.

Что касается нас, то в дебюте мы слегка потерялись. Начало игры мне совсем не понравилось. Затем мы стали создавать моменты, а забитые голы нам подняли настроение.

Вы [журналисты] обычно выделяете тех, кто забивает, но я всем отдаю должное. Задача коллектива – воспользоваться сильными сторонами своих лучших исполнителей. Мы должны были побеждать с более крупным счётом, но не хватило эффективности. Нам нужно излучать уверенность – ничего нового я не скажу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Конте ответил на вопрос о причинах лидерства «Наполи» в Серии А
Вчера, 10:21
Модрич — единственный игрок «Реала», давший интервью после игры с «Барсой»
Вчера, 08:48
Флик: «Мы обыграли одну из лучших команд мира»
Вчера, 08:31
Анчелотти: «Мы плохо играли в обороне, и это проявилось»
Вчера, 08:16
Артета: «Поразительно, как „Арсенал“ не победил, учитывая доминирование»
12 января
Гюндоган рассказал, как Ямаль уходил в туалет во время матча ЛЧ
12 января
Сортировать
Все комментарии
umnp3t7uxcad
umnp3t7uxcad
вчера в 14:14
Хочется физруку хоть где-то покрасоваться
cn9mzut2ca2s
cn9mzut2ca2s
вчера в 13:41
С таким составом надо выигрывать, а забить больше соперник не даёт
112910415
112910415
вчера в 13:39
начали-то совсем кисло !
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:27
Этого хватило для победы...
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:57
Энрике наверное не знает поговорку: лучшее враг хорошего.
pmj5t5x2vu7k
pmj5t5x2vu7k
вчера в 12:51
Зачем распылять силы, главное три зачетных очка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:05
Не надо жадничать. 3 очка есть ,и хорошо...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 