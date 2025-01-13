Энрике: «Мы должны были побеждать с более крупным счётом»

Главный тренер ПСЖ дал комментарий касательно победы своей команды в матче с «Сент-Этьеном» в Лиге 1 (2:1).

Прежде всего хочу поздравить «Сент-Этьен». Мне очень понравилось, как они начали поединок без всякого страха, как они владели мячом и высоко прессинговали.

Что касается нас, то в дебюте мы слегка потерялись. Начало игры мне совсем не понравилось. Затем мы стали создавать моменты, а забитые голы нам подняли настроение.

Вы [журналисты] обычно выделяете тех, кто забивает, но я всем отдаю должное. Задача коллектива – воспользоваться сильными сторонами своих лучших исполнителей. Мы должны были побеждать с более крупным счётом, но не хватило эффективности. Нам нужно излучать уверенность – ничего нового я не скажу.