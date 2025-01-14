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Абаскаль оценил решение Соболева перейти из «Спартака» в «Зенит»

14 января 2025, 12:00

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал решение нападающего Александра Соболева перейти в «Зенит».

Это его решение, в которое я не могу вмешиваться. В тот момент я получил сообщение от Саши — он написал мне, когда я был в «Гранаде». Правда в том, что в жизни приходится принимать разные решения. Иногда они даются легко, иногда — сложно. Они могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия. Если он так решил, полагаю, у него есть аргументы. Главное, чтобы он не останавливался и выкладывался на сто процентов. Уверяю вас, Соболев способен на многое и еще не сказал последнего слова в футболе.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ lotsman (раскрыть)
14 января в 22:21
Запах газа, естественно! Разве неясно?
Сп62
Сп62
14 января в 19:06
Если уйдёт из Зенита, то может у другого тренера раскрыть себя по новому.
lotsman
lotsman ответ lobsterdam (раскрыть)
14 января в 15:46
А кто его манил?
lobsterdam
lobsterdam
14 января в 15:17
Скатертью дорожка! Поманили морковкой, он и побрел, помахивая хвостом!
lotsman
lotsman
14 января в 12:51
Последнее слово он ещё не сказал, естественно. Последним словом у него будет когда он повесит бутсы на гвоздик, сядет на диван и скажет - всё. Вот это и будет его последним словом в футболе. А пока он пытается что то доказать, но безуспешно. На него давит моральное состояние и всеобщая критика. Ему надо просто успокоиться, плюнуть на критику, сосредоточиться на игре и может что то получится.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 января в 12:49, ред.
Этот человек накакал в Спартаке валяя дурака последние полтора года его пребывания в команде . Играя в медиолигах и компьютерах...И вот бумеранг...возможно пойдет и по стопам Бакаева...аренды ...нижний новгород, химки, оренбург...
dga956u6fe3n
dga956u6fe3n
14 января в 12:08
Удасчи парню,но у нас чиновники все могут 79ать,у них неограчинный доступ к каловвм камням,а бросать они их умеют
drug01
drug01
14 января в 12:05
Почему он не хочет пригласить его в свою команду?
Гость
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