Абаскаль оценил решение Соболева перейти из «Спартака» в «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал решение нападающего перейти в «Зенит».

Это его решение, в которое я не могу вмешиваться. В тот момент я получил сообщение от Саши — он написал мне, когда я был в «Гранаде». Правда в том, что в жизни приходится принимать разные решения. Иногда они даются легко, иногда — сложно. Они могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия. Если он так решил, полагаю, у него есть аргументы. Главное, чтобы он не останавливался и выкладывался на сто процентов. Уверяю вас, Соболев способен на многое и еще не сказал последнего слова в футболе.