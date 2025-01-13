Анчелотти: «Мы плохо играли в обороне, и это проявилось»

Главный тренер «Реала» высказался о матче с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (2:5).

Плохой вечер, мы расстроены, как и все наши болельщики. Мы разочарованы, нет смысла это скрывать, но это футбол. Порой тебе удается выиграть, но иногда приходится выносить урок из поражения. Нам следует смотреть вперед, вот и все. Просто смотреть вперед.

Мы плохо играли в обороне, и это проявилось. Соперник находил простые пути для того, чтобы забить. Мы плохо оборонялись как в случае с высоким прессингом, так и в случае с игрой низким блоком.

В перерыве я сказал игрокам, что надо начать играть в футбол, ибо в первом тайме мы этого не делали. Мы совершали длинные забросы, но план был другим. Я сказал, что можно проигрывать матчи, но не так, как мы играли в первом тайме.

Мбаппе был лучшим.