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Анчелотти: «Мы плохо играли в обороне, и это проявилось»

вчера, 08:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (2:5).

Плохой вечер, мы расстроены, как и все наши болельщики. Мы разочарованы, нет смысла это скрывать, но это футбол. Порой тебе удается выиграть, но иногда приходится выносить урок из поражения. Нам следует смотреть вперед, вот и все. Просто смотреть вперед.

Мы плохо играли в обороне, и это проявилось. Соперник находил простые пути для того, чтобы забить. Мы плохо оборонялись как в случае с высоким прессингом, так и в случае с игрой низким блоком.

В перерыве я сказал игрокам, что надо начать играть в футбол, ибо в первом тайме мы этого не делали. Мы совершали длинные забросы, но план был другим. Я сказал, что можно проигрывать матчи, но не так, как мы играли в первом тайме.

Мбаппе был лучшим.

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Все комментарии
2q87vxycet7g
2q87vxycet7g
сегодня в 10:09
Что Карло ,начал лизать одно место Камерунскому Эму-будет как в ПСЖ!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:38, ред.
Инкредуолусу. (ну и НИК вы себе выбрали, три разА пришлось возвращаться к нему, чтобы правильно прочитать и уж тем более правильно написАть). Попытку объективного анализа игры "Реала" вы пытаетесь представить как нелюбовь к этой команде. И что, интересно, подвигло вас к такому выводу, не понимаю. Поверьте, к обеим командам я дышу ровно. Я не пытаюсь вас переубедить в вашем мнении, а прошу просто поверить. Не захотите - ваше право.
И самое главное. Вы задаёте вопрос, почему поражение от более сильного соперника хуже, чем от более слабого. Здесь надо расставить акценты, а именно: речь идёт не о силе соперника, а о том, что им является твой извечный конкурент, которому проигрывать не хочется ни при каких обстоятельствах.
Надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать.
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 14:03
дед набрал звезд в атаку, а в защиту забыл
Incredulous
Incredulous ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:40
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 12:17, ред.
    Линию обороны нужно обновлять, она по качеству нетоповая и возрастные дефы есть (Рюдигер, Алаба). А играть Милитао и Васкесом значит обманывать себя и экономить на результатах команды. Это как получать миллионы и кушать доширак, но рискуешь ты своим здоровьем.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 11:19
    Как бы это поражение не выбило "Реал" из колеи - борьбы за чемпионство. Поражение от середняка или аутсайдера пережить легче, чем от извечного соперника. Почему легче ? - Всегда можно сослаться на его недооценку или несварение желудка у игроков за завтраком. Поражение от "Барселоны" ЭТИМ обстоятельством никого не удовлетворишь. Скажут, нашли отговорку, и от души посмеются.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:51
    из прошлого поражения уроки не вынесены, увы
    8rufphmxe85p
    8rufphmxe85p
    вчера в 10:16, ред.
    Ну что Реал-вот они плоды игры с приходом Камерунского Эму,а ведь об этом говорили раньше,а Камерунскому Эму-учись играть у Рафиньи,2 гола+ассист!!!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 10:10
    Перес всё укреплял нападение, а в защите забыл - Рамоса нет....
    xnftsnexp2bz
    xnftsnexp2bz
    вчера в 10:05
    Пакуй чумаданы, папа Карло!
    Incredulous
    Incredulous ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 09:20
    Не, не, не... Не в коем случае. Зидан - это ученик Анчелотти, и футбольную философию он исповедует ту же самую. И уже за второе пришествие Зидана в Реал, он показал, что не тянет Реал от слова совсем. Этот будет обмен шила на мыло. Тут нужен новый подход, новые идеи, новый, свежий взгляд. Я даже боюсь предположить чья кандидатура подходит больше, но встряска и перезагрузка команде просто необходимы, тем более с таким-то шикарным составом. Доукомплектовать линию обороны, как минимум тремя защитниками: левым, правым и центральным, и в бой!
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 09:12
    "...Порой тебе удается выиграть, но иногда приходится выносить урок из поражения..."

    Так почему же этот урок не был вынесен после поражения Барселоне 0:4 в начале сезона? Барса играла точно так же как и в первой игре, один в один. Жесткий прессинг, высокая линия обороны, быстрый, вертикальный перевод мяча из обороны в атаку. Не поменялось ничего. Так где же те вынесенные уроки из первого поражения? Пустые слова.

    "...Мы плохо играли в обороне, и это проявилось..."

    Ну так если постоянно ставить номинального опорника на позицию центрального защитника, то что еще можно ожидать. Еще и это бревно Менди выставлять против быстрого и техничного Ямаля. Тот же Фран Гарсия куда полезнее смотрится на левом фланге. Да даже с Камавинги толку было больше на левом фланге защиты чем с Ферлана.

    "...Мбаппе был лучшим..."

    Ну вот с этим не поспоришь. И кстати, как только ушёл Винисиус, и на левый фланг переместился Мбаппе, от француза пошла реальная угроза воротам соперника. Может хватит заносить зад капризному бразильцу, и иногда ставить на левый фланг Мбаппе, если он там больше полезен чем Вини. А бразилец пусть подумает, что он делает не так.
    Но всё это не про Анчелотти. Папа Карло всегда очень уравновешен и толерантен, и с одной стороны это хорошо, так как сохраняет хорошую, спокойную и дружественную обстановку в команде, но иногда нужно и зубы показывать, а то некоторые борцы с расизмом уж совсем на голову вылезли, уверенные в своей безнаказанности.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 09:11
    Думаю Перец не простит папе Карло такого. Не за горами отставка наверное
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 08:54
    Вообще, странная была игра...
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 08:35
    Барселона лучшая, папа Карло не тянет...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 08:35
    Да уж, в последнее время что-то часто стало так получаться. Может уже пора попробовать что-то новое для Реала. Смена тренерского штаба. Жду Зидана, при всём уважении к Анчелотти и его достижениям , но уже видно что он изжил себя в Реале.
    Гость
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