Анчелотти: «Мы плохо играли в обороне, и это проявилось»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (2:5).
Плохой вечер, мы расстроены, как и все наши болельщики. Мы разочарованы, нет смысла это скрывать, но это футбол. Порой тебе удается выиграть, но иногда приходится выносить урок из поражения. Нам следует смотреть вперед, вот и все. Просто смотреть вперед.
Мы плохо играли в обороне, и это проявилось. Соперник находил простые пути для того, чтобы забить. Мы плохо оборонялись как в случае с высоким прессингом, так и в случае с игрой низким блоком.
В перерыве я сказал игрокам, что надо начать играть в футбол, ибо в первом тайме мы этого не делали. Мы совершали длинные забросы, но план был другим. Я сказал, что можно проигрывать матчи, но не так, как мы играли в первом тайме.
Мбаппе был лучшим.
Так почему же этот урок не был вынесен после поражения Барселоне 0:4 в начале сезона? Барса играла точно так же как и в первой игре, один в один. Жесткий прессинг, высокая линия обороны, быстрый, вертикальный перевод мяча из обороны в атаку. Не поменялось ничего. Так где же те вынесенные уроки из первого поражения? Пустые слова.
"...Мы плохо играли в обороне, и это проявилось..."
Ну так если постоянно ставить номинального опорника на позицию центрального защитника, то что еще можно ожидать. Еще и это бревно Менди выставлять против быстрого и техничного Ямаля. Тот же Фран Гарсия куда полезнее смотрится на левом фланге. Да даже с Камавинги толку было больше на левом фланге защиты чем с Ферлана.
"...Мбаппе был лучшим..."
Ну вот с этим не поспоришь. И кстати, как только ушёл Винисиус, и на левый фланг переместился Мбаппе, от француза пошла реальная угроза воротам соперника. Может хватит заносить зад капризному бразильцу, и иногда ставить на левый фланг Мбаппе, если он там больше полезен чем Вини. А бразилец пусть подумает, что он делает не так.
Но всё это не про Анчелотти. Папа Карло всегда очень уравновешен и толерантен, и с одной стороны это хорошо, так как сохраняет хорошую, спокойную и дружественную обстановку в команде, но иногда нужно и зубы показывать, а то некоторые борцы с расизмом уж совсем на голову вылезли, уверенные в своей безнаказанности.
Так почему же этот урок не был вынесен после поражения Барселоне 0:4 в начале сезона? Барса играла точно так же как и в первой игре, один в один. Жесткий прессинг, высокая линия обороны, быстрый, вертикальный перевод мяча из обороны в атаку. Не поменялось ничего. Так где же те вынесенные уроки из первого поражения? Пустые слова.
"...Мы плохо играли в обороне, и это проявилось..."
Ну так если постоянно ставить номинального опорника на позицию центрального защитника, то что еще можно ожидать. Еще и это бревно Менди выставлять против быстрого и техничного Ямаля. Тот же Фран Гарсия куда полезнее смотрится на левом фланге. Да даже с Камавинги толку было больше на левом фланге защиты чем с Ферлана.
"...Мбаппе был лучшим..."
Ну вот с этим не поспоришь. И кстати, как только ушёл Винисиус, и на левый фланг переместился Мбаппе, от француза пошла реальная угроза воротам соперника. Может хватит заносить зад капризному бразильцу, и иногда ставить на левый фланг Мбаппе, если он там больше полезен чем Вини. А бразилец пусть подумает, что он делает не так.
Но всё это не про Анчелотти. Папа Карло всегда очень уравновешен и толерантен, и с одной стороны это хорошо, так как сохраняет хорошую, спокойную и дружественную обстановку в команде, но иногда нужно и зубы показывать, а то некоторые борцы с расизмом уж совсем на голову вылезли, уверенные в своей безнаказанности.