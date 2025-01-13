Модрич — единственный игрок «Реала», давший интервью после игры с «Барсой»

Полузащитник стал единственным футболистом «Реала», который пообщался с прессой после матча с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (2:5).

Досадно, когда твой главный соперник забивает 9 голов за два матча (речь о поединке Ла Лиги, в котором каталонцы выиграли со счетом 4:0 — прим. ред.).

Полагаю, мы отреагируем. Я в этом уверен. Мы не думали, что получится такая игра, и нам жаль как болельщиков, так и самих себя. Сейчас необходимо объединиться и работать. Уверен, поводов для радости в этом сезоне будет немало, впереди еще много всего.

Если уж и проигрывать финал, то лучше этот.

Это футбол, в нем есть победы и поражения. В этот раз мы уступили. Проигрывать всегда неприятно, но если уж нужно выбрать поражение в одном из финалов, то пускай оно будет в Суперкубке.

Нужно поздравить «Барселону», она была лучше. Вот и все.