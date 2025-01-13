Модрич — единственный игрок «Реала», давший интервью после игры с «Барсой»

Полузащитник Лука Модрич стал единственным футболистом «Реала», который пообщался с прессой после матча с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (2:5).
Досадно, когда твой главный соперник забивает 9 голов за два матча (речь о поединке Ла Лиги, в котором каталонцы выиграли со счетом 4:0 — прим. ред.).
Полагаю, мы отреагируем. Я в этом уверен. Мы не думали, что получится такая игра, и нам жаль как болельщиков, так и самих себя. Сейчас необходимо объединиться и работать. Уверен, поводов для радости в этом сезоне будет немало, впереди еще много всего.
Если уж и проигрывать финал, то лучше этот.
Это футбол, в нем есть победы и поражения. В этот раз мы уступили. Проигрывать всегда неприятно, но если уж нужно выбрать поражение в одном из финалов, то пускай оно будет в Суперкубке.
Нужно поздравить «Барселону», она была лучше. Вот и все.
А слова проигравших о своих ошибках и просчётах всегда отчасти глупы, ибо умным в такой ситуации может быть только оправдание. Анчелотти этого делать не стал, и правильно поступил. Поэтому он и тренирует Реал Мадрид, а не футбольных лохов.
А слова проигравших о своих ошибках и просчётах всегда отчасти глупы, ибо умным в такой ситуации может быть только оправдание. Анчелотти этого делать не стал, и правильно поступил. Поэтому он и тренирует Реал Мадрид, а не футбольных лохов.
Пусть адепты Флика доказывают мне сколько угодно о гениальности этого человека, но самые простые команды, уже в этом сезоне доказывали и не раз, что Флика можно побеждать, но только в том случае, если правильно и умно сыграть... Вся игра Флика строится, исключительно на техническом мастерстве атакующей линии команды, но вчера, первый гол Реала, ещё раз показал, что игровой дисциплины в Барсе нет, а значит и тренерской...
Пусть адепты Флика доказывают мне сколько угодно о гениальности этого человека, но самые простые команды, уже в этом сезоне доказывали и не раз, что Флика можно побеждать, но только в том случае, если правильно и умно сыграть... Вся игра Флика строится, исключительно на техническом мастерстве атакующей линии команды, но вчера, первый гол Реала, ещё раз показал, что игровой дисциплины в Барсе нет, а значит и тренерской...
Здесь речь идёт о словах Анчи. Что до игры и Флика..., я всё сказал тебе вчера во время матча. И не только я сказал...
Смысл повторяться?
По Флику пару слов. Адептом быть не нужно, а следует объективно смотреть на вещи. Немец живой человек и тренер. И как любой тренер он имеет свои плюсы/ минусы. Однако возводить недостатки в степень и напрочь опускать достоинства - это надевать джемпер через ноги.
Здесь речь идёт о словах Анчи. Что до игры и Флика..., я всё сказал тебе вчера во время матча. И не только я сказал...
Смысл повторяться?
По Флику пару слов. Адептом быть не нужно, а следует объективно смотреть на вещи. Немец живой человек и тренер. И как любой тренер он имеет свои плюсы/ минусы. Однако возводить недостатки в степень и напрочь опускать достоинства - это надевать джемпер через ноги.