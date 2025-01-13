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Модрич — единственный игрок «Реала», давший интервью после игры с «Барсой»

вчера, 08:48
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник Лука Модрич стал единственным футболистом «Реала», который пообщался с прессой после матча с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (2:5).

Досадно, когда твой главный соперник забивает 9 голов за два матча (речь о поединке Ла Лиги, в котором каталонцы выиграли со счетом 4:0 — прим. ред.).

Полагаю, мы отреагируем. Я в этом уверен. Мы не думали, что получится такая игра, и нам жаль как болельщиков, так и самих себя. Сейчас необходимо объединиться и работать. Уверен, поводов для радости в этом сезоне будет немало, впереди еще много всего.

Если уж и проигрывать финал, то лучше этот.

Это футбол, в нем есть победы и поражения. В этот раз мы уступили. Проигрывать всегда неприятно, но если уж нужно выбрать поражение в одном из финалов, то пускай оно будет в Суперкубке.

Нужно поздравить «Барселону», она была лучше. Вот и все.

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
Russeus
Russeus
вчера в 20:02
Модрич вызывает уважение вне клубных пристрастий, на данный момент других лидеров Реала и не видно, Дани травмирован, остальные пока готовы только лавры собирать и обижаться, таких как Кроос, Бензема уже нет
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 18:38
Дай БОГ!!!!!!!
Валерий Арнаут
Валерий Арнаут
вчера в 18:37
Реал проиграл по делу. У Анчелоти ни тактики и ничего нет. Его игру уже все знают. Да и в таком матче выставлять двух полузащитников в защиту уже была большой ошибкой, чем ему не угодил Асенсио, он смотрится по убедительней чуамени. Центр поля провален и тут не дело в Т. Кросе. Уже можно было давно на эту позицию наиграть кого-то. По игре Реал в большинстве ничего не сделал и даже не произошел Барсу по владению. План игры Анчи бей в перед игра придёт с расчетам на Вини и Черепашку. Такой арсенал игроков а владеть мечем не могут. Ну при Анчи Реал всегда играл с сильными сопами вторым номером. Поэтому нужен нормальный молодой тренер с новыми идеями, а не одно и тоже видеть каждый сезон. Пора выходить на новый уровень. Не знаю как вам но мне уже противно смотреть на это и третью игру тоже Барса возьмёт если все останется также.
eleven LC
eleven LC ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:19
Честно говоря я не верю в чемпионство Атлетико но верю в чемпионство Реала
Пусть после вчерашнего позорного матча это может звучать не реалистично но я всё же верю в победу Реала в ЛаЛиге
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 17:43
Буду счастлив, если Реал выиграет всё, что возможно, но даже в победу в Примере, с такой игрой, я не верю. На сегодняшний день, самой фундаментальной командой во всех линиях и смыслах является Атлетико. Да, неинтересный, пресный футбол, но футбол Симеоне имеет прочную опору, а тренер идею. Это конечно не гарантия будущих больших побед, но это точно- не обескровленный и безликий нынешний Реал...
eleven LC
eleven LC ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:36
Я думаю победа в лч маловероятна, а вот ЛаЛигу Реал взять вполне способен в этом сезоне
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 17:32
Согласен. Но надо исходить из возможностей команды, а не только из традиций.
eleven LC
eleven LC ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:29
Болельщики Реала всегда требуют от команды брать титулы, всегда!
Сезон без титулов это провал
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 17:26
В таком состояни брать титулы? Ну, вы, батенька- неисправимый оптимист.)))
Capral
Capral ответ leo2011-12 (раскрыть)
вчера в 17:09
Приветствую Вас, МногоУважаемый Леонид Владимирович!!! Таковых команд нет. Но я о другом, а конкретно- о нашем дорогом и любимом Динамо. Это то, о чем я постоянно говорю- настоящего ментовского ДИНАМО больше нет. Но зато- есть ростовщики и банкиры, которые, точно, никакого отношения к Великому Клубу не имеют!!!!!!!
leo2011-12
leo2011-12 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:49
Приветствую Вас,Дружище Виктор Семёнович!!! А назовите,пожалуйста,хоть одну команду в РПЛ не суррогатную и не гибридную.Спасибо.
eleven LC
eleven LC ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:13
Даже в таком состоянии Реал обязан брать титулы, такова ДНК клуба
Реал опозорился и теперь ещё более обязан взять Примеру, должен болельщикам!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:32
Взаимно, Дoрогой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:26, ред.
...да Минхерц! Кстати тебя и всех Соккерцев поздравляю с наступающим!!! Здоровья и мирного неба!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:21
Привет, Дружище!!!

Я вчера страшно расстроился, не передать словами... Но и подобные моменты надо уметь пережить, в футболе такое часто случается.

А что касается ролика, то он наглядно показывает, где было настоящее ДИНАМО, и что такое нынешнее недоразумение- суррогатное и гибридное...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:00
...Привет Минхерц, если бы не давление, я бы нажрался, повезло Мадриду, Я его по трезвому хаю...!!!
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 13:54
Такой Реал как сейчас, точно- никому и ничего не обязан.
shur
shur ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 13:33
...где там в ведомости расписаться ?!
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:46
Теперь Реал просто обязан выиграть ЛаЛигу, иначе лично я посчитаю сезон провальным
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:35
На то он и Лука...
Чтобы не молчать.
up5y8hqcrb6r
up5y8hqcrb6r
вчера в 12:10
Умеет Лука держать себя в руках
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:34, ред.
Виктор.
Здесь речь идёт о словах Анчи. Что до игры и Флика..., я всё сказал тебе вчера во время матча. И не только я сказал...
Смысл повторяться?

По Флику пару слов. Адептом быть не нужно, а следует объективно смотреть на вещи. Немец живой человек и тренер. И как любой тренер он имеет свои плюсы/ минусы. Однако возводить недостатки в степень и напрочь опускать достоинства - это надевать джемпер через ноги.
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 11:32, ред.
...Приветствую! ...И Я как пожилой болела Реала, включая мудрость,
поздравляю Болел Барсы с заслуженной победой! Спасибо защите
Мадрида,зная прекрасно откуда польский ветер с молодым испанским подуют, всё таки дали им реализовать свои моменты!
И во что на последок,когда проигрываешь,не надо озлобляться,
в который раз Джуд не выдерживает накала! В целом мы в этот раз
смотрелись на много слабее Барсы! Дааа, обрадовал в кавычках
Вини,хоть и не играл,зато был паенькой! Мадрид-готовимся, ждём,
решаем, отыгрываемся...!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:28, ред.
Макс, а тебе известно, что Лобановский, после возвращения из ОАЭ, практически, никогда не давал интервью после игры, а на послематчевую ПК присылал А.Михайличенко. И что мог сказать вчера Анчи, что он проиграл стратегически? Так это и без него все видели и не только вчера. Команда с трудом ноги передвигает и дышит через раз. Барса, откровенно перебегала соперника, чисто технически, учитывая, какие дикие провалы были в центре поля Реала. Это и называется несколькими словами- дисбаланс или отсутствие организации игры. Не может сейчас Реал играть с Барсой в открытый футбол. На сегодня- Реал больной клуб, неспособный сражаться с техничной быстрой командой. Но видимо, Анчи горел желанием отыграться за 0:4, и сыграть в открытый футбол, но при этом забыл, что времена для Реала уже не те, чтобы пугать соперника только Именем.

Пусть адепты Флика доказывают мне сколько угодно о гениальности этого человека, но самые простые команды, уже в этом сезоне доказывали и не раз, что Флика можно побеждать, но только в том случае, если правильно и умно сыграть... Вся игра Флика строится, исключительно на техническом мастерстве атакующей линии команды, но вчера, первый гол Реала, ещё раз показал, что игровой дисциплины в Барсе нет, а значит и тренерской...
112910415
112910415
вчера в 10:52
мудрый Модрич ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:46, ред.
Промолчать тренеру за поражение команды? Тогда поражения бы вошли в систему.
А слова проигравших о своих ошибках и просчётах всегда отчасти глупы, ибо умным в такой ситуации может быть только оправдание. Анчелотти этого делать не стал, и правильно поступил. Поэтому он и тренирует Реал Мадрид, а не футбольных лохов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 10:43
Ну если бы Барселона была удобной для Реала, равно как и наоборот, не было бы и Эль Классико.
drug01
drug01
вчера в 10:24
Оценка Модрича вполне обьективна, проигывать всегда тяжело!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:21
Реал может победить Баварию, Сити, Ливерпуль, а эти три клуба могут легко обыграть Барсу. Барса реально Не удобный соперник для Реала, в какой бы ж..пе не были каталонцы, они всегда показывают хороший футбол против Реала, может это и сверх мотивация, не знаю. И в какой бы классной форме не был Реал, всегда сложно обыгрывают их.
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:55
Мужик
Гость
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