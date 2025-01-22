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Агент Барбоза оценил шансы на переход Неймара в «Зенит»

вчера, 18:22

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятность перехода нападающего клуба «Аль-Хиляль» Неймара в «Зенит».

Такой вариант нельзя исключать. На самом деле я думаю, что «Зенит» — один из тех клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья, бразильцы. Это играет большую роль — ему просто необходима такая атмосфера. Но этот трансфер был бы более реальным, если бы не «Интер Майами», в котором играет Месси. Думаю, это его цель номер один. Для Неймара период в Саудовской Аравии стал большим разочарованием, ему там было совсем неинтересно. Наверное, он расторгнет контракт и уедет либо в Бразилию, либо в США. А трансфер в «Зенит» в будущем — почему нет? Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит и будет учитывать тот факт, что там играют бразильцы.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:21
Не плохая шутка.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:59
Он в свои лучшие клоунские годы был даром не нужен Зениту, а на старости лет тем более. Да ещё атмосферу ему подходящую создай, друзей из Бразилии привези. Слишком много запросов от плаксивого игрочишки...
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:57
Это уже не смешно(( На кой ляд этот неваляшка Питеру((
shlomo
shlomo
вчера в 19:48
Не нужен от слова совсем.... лавочку и без него есть кому полировать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:47
А почему бы и нет..
Дадут Неймару российское гражданство...десять лямов плюс агенту пять и все сделка состоялась...). Да и беспризорным детям бразилии , тоже энную сумму....
romanDonskoy
romanDonskoy
вчера в 19:28
Ага, еще пару тысяч сотрудников сократят и перейдёт)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:20
Недра Газпрома неиссякаемые ☝️😜
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:11
А готов ли Питербург стать столицей покера?
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:09, ред.
Неймар:"Мне осталась одна забава" -
поиграть за российский "Зенит".
Буду я там в зените славы,
Буду я опять знаменит!)
112910415
112910415
вчера в 19:07
осталось немного потерпеть ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:05
Неймар уже учит русский язык?
drug01
drug01
вчера в 18:57
Зачем такие страшилки .... Зенит и Неймар???
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:52
«Период в Саудовской Аравии стал большим разочарованием, ему там было совсем неинтересно».

Поэтому весь период был сломан там, на длительных травмах)) Пусть едет в любительский МЛС, в Майами тусовки хорошие для него, будет сидеть лечиться и развлекаться
shur
shur
вчера в 18:45, ред.
...сказочник Барбоз(с)...! Кто даёт право так рассуждать и опускать
Россиию Матушку, по его словам понятно,будучи сейчас не особо востребованным ,он уедет в США или в Бра ,посидит подумает и
к сорока годам,может быть приедет к нам икры чёрной с водочкой
потрескать,да на девочек "карнавальных" поглядеть! Это вот такие
нам игрочища нужны гламурнопристарелые...?!?!?!
Futurista
Futurista
вчера в 18:35, ред.
Пёс Барбоз и необычный кросс Неймара в Зенит)...
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